Le rugby corse prend du galon

GAP le Dimanche 14 Février 2021 à 08:41

Sous l'impulsion de son président Jean Simon Savelli, le comité directeur de la Ligue Corse de Rugby fait preuve des compétences nécessaires qui assurent le développement de la discipline au plan régional. Un travail de fond qui a permis de donner de nouveaux moyens à l'ovalie insulaire ces dernières années et de créer des événements nationaux et internationaux.Ce savoir-faire a retenu l'attention des instances fédérale. Pour preuve la FFR a invité plusieurs membres du comité directeur régional à intégrer des commissions fédérales

On pourra dorénavant avoir la touche Corse avec Jean-Simon Savelli, membre du comité directeur fédéral, délégué institutionnel, qui a hérité de présidences de commissions importantes, à savoir la commission de la validation des pouvoirs et la commission électorale. Par ailleurs, des membres du comité directeur régional ont intégré différentes commissions concernant le rugby fédéral et territorial, le développement du rugby féminin, l'accueil et sécurité, le rugby à 7, mais aussi celle des référents fédéraux, de l'organisation fédérale, et des territoires et proximité.