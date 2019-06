Le rallye de Jean-Michel Pietri - Valinco dans les "starts"

Organisé par l'ASA Corsica avec l'aide de la Squadra Cauria, ce rallye régional est frappé du sceau du succès. Plus de 110 voitures sont engagées dans cette épreuve dont le coup d'envoi va avoir lieu demain à 8h30 avec la sortie de la première auto du parc fermé de Propriano. Mais dès cet après-midi, la rallye est entré dans le vif du sujet avec les vérifications techniques et administratives qui ont lieu au gymnase municipal. Les Kit Cars seront au départ même si le nombre est moins important que prévu, mais la fête sera bien présente lors des cinq épreuves spéciales de la journée de demain avec Pont d'Acoravo - Arbellara (4,7 km) à parcourir à trois reprises, et Martini - Santa Maria Figaniella (12,7 km) que les équipages emprunteront deux fois. Un rallye qui fera la part belle à l'émotion même si la compétition sera bien au rendez-vous avec de nombreux prétendants pour la victoire finale