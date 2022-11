Le parti Reconquête se structure en Corse

Quelques mois après les dernières échéances électorales, l'heure est à l'ancrage en Corse pour le parti d'Eric Zemmour qui à l'élection présidentielle des 10 et 24 avril a enregistré 12,79% des suffrages sur l'ile. C’est donc sur la commune de Lucciana, le 5 novembre dernier, que Reconquête, a tenu une réunion dirigée par Olivier Battistini, maître de conférences émérite à l’Université de Corse, porte-parole et orateur national de Reconquête et par Marie-Pierre Cesari, chef d’entreprise, déléguée territoriale de Reconquête Corse.



Tout au long de cette journée une centaine de personnes ont échangé sur "les enjeux et les défis à relever pour sauver l’Occident et la Corse de sa décadence et de son déclin" .



Selon le parti de droite il faut que les Corses fassent entendre leur voix "Il est temps d’éveiller les consciences, il est temps de réveiller notre culture chrétienne et catholique, il est temps d’arrêter les délires qui consistent à apprendre à des enfants de 6 ans qu’ils peuvent être aussi bien une fille qu’un garçon. Il est temps de s’opposer à nos adversaires ou plutôt à nos ennemis qui ne conçoivent leurs vies que dans la haine de la société qui leur a pourtant permis de naître, de réfléchir et de s’épanouir en toute liberté." détaille un communiqué diffusé ce lundi 7 novembre dans lequel Reconquête annonce qu'à partir de ce mois le mouvement "ira à la rencontre des Corses, des vrais Corses" en organisant des réunions qui se tiendront "chaque semaine, dans chaque commune de l’île, dans chaque café, dans chaque bar, dans chaque restaurant" pour rappeler aux insulaires que "à force de déviriliser une société on finit par la céder à d’autres populations beaucoup moins respectueuses des « Droits de l’Homme »."



Aux côtés de Marie-Pierre Cesari et d’Olivier Battistini, le nouveau bureau se compose également de Laurent Gambini, Jean-Maxime Poggi, Benjamin Moretti, Malvina Milano, Patrick Belmonte.