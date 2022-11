Le maire d'Ajaccio dépose plainte pour menaces de mort

Lundi 28 novembre 2022, le secrétariat du maire d’Ajaccio et président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, Stéphane Sbraggia, a reçu un courrier anonyme, proférant des menaces de mort clairement exprimées à son encontr. Ce qui a vraisemblablement engendré ces menaces, c'est le vote à l’unanimité du conseil municipal, "de la délibération désapprouvant la conclusion d’un bail emphytéotique au bénéfice de la société Gloria Maris dans le périmètre du Grand site de la Parata et des Îles Sanguinaires." indique dans un communiqué le cabinet du maire.

Au 31 décembre, l'entreprise, présente depuis 1992, devrait donc perdre donc son site ajaccien. Le 13 octobre, le président de l'association du Réseau des grands sites de France, Louis Villaret, avait indiqué, lors d'une conférence de presse à Ajaccio, qu'un rapport des inspecteurs généraux de ce label national avait émis "un avis défavorable" sur la présence de la ferme aquacole sur le site de la Parata. Dans la lettre de menace tapée à la machine, ne comportant pas de signature mais plusieurs fautes d'orthographe, que l'AFP a pu consulter, il est fait référence à «des amis» de l'auteur de la missive, "des Ajacciens honnêtes travailleurs et sérieux qui travaillent depuis des années dans cette entreprise aquacole à la Parata". Ils "vont se retrouver à la rue sans le moindre scrupule de ta part", poursuit cette lettre, en visant directement le maire.Accusant l'édile de vouloir remplacer cette entreprise par "des bars et des restaurants, voire plus tard un hôtel", la lettre appelle le maire à revenir sur sa décision avant le 31 décembre 2022, sans quoi il sera "condamné à mort par a giustizia ajacciana". Contactée par l'AFP, la société Gloria Maris n'était pas immédiatement joignable pour réagir.Face à ce geste, l'édile a décidé de déposer plainte, afin que le(s) auteur(s) de cet acte "inacceptable" en réponde(nt) devant la justice. Stéphane Sbraggia encourage d’ailleurs tous les élus et représentants des autorités publiques victimes d’agression à suivre son exemple : "il n’est pas question d’abdiquer face à la récurrence de la violence ordinaire, trop souvent alimentée par les réseaux sociaux." précise le communiqué.Une enquête pour "menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique" a été ouverte ce mardi par le procureur de la République Nicolas Septe.La Ville d’Ajaccio qui déplore "qu’un élu du peuple puisse faire l’objet de tentatives d’intimidations visant à entraver l’exercice du mandat qui lui a été confié par les Ajacciens", condamne ces agissements et espère que l"’enquête en cours permette de retrouver, dans les plus brefs délais, le ou les auteur(s) de ce fait indigne, et à la justice de prononcer une sanction exemplaire."