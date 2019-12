Le loto interbars du FC Balagne reporté en raison d'une panne EDF-TDF !

La panne qui affecte le pylone du relais autostable de capo-corbino au-dessus de Corbara qui alimente les abonnés de plusieurs opérateurs téléphoniques dont nous nous sommes fait l'écho ce dimanche (voir par ailleurs) n'est toujours pas réglée, et ce contrairement à ce qui avait été promis à l'ensemble des abonnés desservis par ce relais de TDF. Résultat, bon nombre de foyers sont toujours privés de téléphone et de télévision, dans cette microrégion de Balagne.

L'une des conséquences directes de cette panne a contraint les organisateurs du traditionnel loto interbars du FC Balagne a reporter à demain à la même heure cette manifestation qui devait se dérouler en direct ce soir à 18h30. Radio Balagne qui effectue habituellement le tirage des numéros en direct sur ses ondes, avant d'être relayé sur le secteur de Calvi par Radio Calvi Citadelle n'était pas en mesure d'émettre.

Ce report n'a fait qu'accroître le ras-le-bol et la colère des balanins qui depuis plus de 48 heures sont privés d'un service public auquel ils ont droit.

Loto interbars du FC Balagne lundi 30 décembre à partir de 18h30