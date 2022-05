Le journal des "Législatives"

Le Mouvement INSEME A MANCA – ENSEMBLE! s‘est engagé dès l’origine dans une politique de rassemblement de la gauche anti libérale afin de construire en Corse une force de transformation sociale, écologique et démocratique. Une perspective politique. Ce qui n'a pas pu se réaliser pour le premier tour de cette élection présidentielle a pu aboutir au plan national pour les élections législatives.

La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, regroupe désormais quasiment toutes les forces de gauche.

Nous apprécions ce résultat à sa juste mesure et les perspectives qu’il ouvre, contrairement à ce qui ne s’était pas réalisé en 2017.

Pour la Corse, INSEME A MANCA – ENSEMBLE! a tout de suite proposé à la France Insoumise et au Parti Communiste de s’unir pour présenter une candidature commune et unique dans chacune des quatre circonscriptions de l’île.

Dans cette perspective, et après deux réunions communes avec la France Insoumise et le Parti Communiste, INSEME A MANCA – ENSEMBLE! a décidé de ne pas présenter de candidat-e dans trois des quatre circonscriptions, d’y soutenir parallèlement les candidats communs et de proposer ses candidat-e-s dans la seule 2e circonscription de la Corse-du-Sud.

Nous considérons que cette démarche unitaire doit se poursuivre au delà des élections législatives, afin de répondre aux défis démocratiques et sociaux de la Corse.

L’unité, pour la gauche, est la seule solution.