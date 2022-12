Le groupe Cuscenza dévoile son nouvel album

A l’origine du groupe , « un sérieux mélange d’amitié et de passion, une passion commune pour notre culture, notre langue, notre terre et ce chant » explique Francescu-Andria Luccioni, chanteur du groupe composé de 15 musiciens et chanteurs (neuf chanteurs, trois guitaristes, une violoniste, un bassiste et un batteur).« C’est le nom d’une chanson du groupe l’Albinu que nous chantions lors de nos soirées estudiantines à Corte ». En 2019 sort leur premier album « Da francà u mali », un album composé de créations uniquement au travers desquelles sont abordés différents sujets tels que l’enracinement à sa terre, les maux de l’histoire ou l’espoir d’un avenir meilleur. « Un message qui nous est cher et qui, sans prétention aucune, cherchait simplement à livrer sa vision actuelle d’une société encline à l’agonie qu’il est nécessaire de sauver ». En ce mois de décembre 2022, le groupe revient avec un nouvel et bel album, autoproduit et autonome.« La crise du COVID n'a pas épargné notre groupe qui n'a pas pu se produire durant ces dernières années. Mais ce temps-là a été mis à profit pour échanger sur les problématiques sociétales corses connues mais qui restent figées comme un mal ancré profondément dans notre société. »Mondialisation, spéculation, mafia, tourisme de masse, colonisation, christianisme sont ainsi les différents thèmes abordés dans ce deuxième album Da scunghjurà a sorti qui sort ce jeudi 8 décembre, jour plus que symbolique pour le groupe puisque c'est le jour de A Festa di a Nazioni Corsa. « Cet album est dans la continuité du premier, imagé à travers l'histoire d'un enfant qui traversait a ghinghetta point levé. Aujourd'hui, cet enfant devenu jeune-homme fait face à la réalité de son pays mais ne perd pas espoir quant à son avenir ».Un album emplit de belles chansons, bien ciselées, admirablement travaillées musicalement comme : Muntagna di Bavedda , A tinaglia, Cuntinuà, Cantu pà una stella, U to fiddolu t'aspetta…