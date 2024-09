Le groupe Altare s’offre la cathédrale de Bastia

De Cervioni, à Ile-Rousse, de Saint Florent à Pigna en allant jusqu’à Bonifacio, depuis le printemps dernier, leurs voix ont résonné dans les plus belles églises de Corse. Une heure durant, devant un public parfois conquis d’avance, Altare dévoile son répertoire, puisé dans les grands classiques de l’art polyphonique. Dans ces édifices religieux où l’acoustique défie les micros les plus performants, le chant profane se mêle au sacré, l’harmonie s’installe sur des morceaux comme Sumiglia emprunté au groupe A Filetta ou encore Lettera Muta d’Atala.

« Nous avons lancé ce projet l’année dernière au mois de septembre, explique Fabrice Pasqualini, musicien professionnel et professeur de guitare. L’idée était de croiser nos parcours, nos expériences, de proposer nos harmonies et nos arrangements sur des titres qui nous tiennent à cœur. » À ses côtés, deux autres bastiais composent le groupe : Didier Cuenca et Jimmy Ronchi ainsi que Jean-Laurent Savelli, originaire de Santa Reparata di Balagna.

Si Altare fête son premier anniversaire, les chanteurs qui ont tous suivi une formation polyphonique, sont loin d’en être à leur coup d’essai. Musiciens, artistes chevronnés depuis une trentaine d’années et amis de longue date, ils ont choisi de partager leur amour de la musique avec ce nouveau projet.