Le concours "Stars et Métiers" récompense 5 artisans corses

Pour la seconde année ce jeudi 31 mars, la Banque populaire (BP) et la Chambre de métiers et de l’artisanat ont décerné des prix à 5 artisans de l’île pour leur savoir-faire dans les domaines de l’écoresponsabilité, de l’exportation, de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Chacun des lauréats avait préalablement présenté un dossier pour concourir. Par la suite, un jury composé de représentants de la chambre, de la banque et de journalistes a pu choisir les vainqueurs de cette année 2021 parmi une quinzaine de candidatures. Les lauréats ont tous reçu une récompense de 1 000€. « Soutenir les artisans est dans notre ADN. Ce concours permet de les mettre en lumière. », souligne Eric Sbraggia, directeur régional de la Banque populaire à l'heure de procéder à la distribution des prix aux côtés de Jean-Charles Martinelli, président de la CMA régionale.





Mais qui sont les vainqueurs ?



Le grand prix de l’innovation a été attribué à Pierre-Paul Giordani pour son entreprise Giordani génie climatique qui propose une technologie innovante dans le secteur du froid industriel, adressé spécialement à l’agroalimentaire. « Nous optimisons les installations pour favoriser les économies d’énergie, mais aussi pour anticiper les risques sur l’environnement en cas dysfonction », explique Pierre-Paul Giordani dont le système permet de réduire par deux la facture énergétique des entreprises avec lequel il travaille.



C’est le coiffeur bastiais, meilleur ouvrier de France, Yvan Allegrini qui a remporté le grand Prix Entrepreneur cette année pour ses trois salons en Haute-Corse. Artisans coiffeurs depuis quatre générations, le fils Laurent Allegrini, 17 ans, apprenti en CAP coiffure a reçu aujourd’hui le prix pour son père. « C’est le fruit de beaucoup de travail, mais aussi une histoire de famille qui est récompensé », lance-t-il fièrement.



L’entreprise Realia de Muriel Crestey a remporté avec brio le grand Prix Responsable pour ses cosmétiques biologiques produits dans la plaine orientale en circuit court. Les crèmes Realia sont en partie composées de l’huile extraite dans les 5 hectares d’oliviers plantés sur leur domaine, mais aussi de végétaux issus de la cueillette dans les environs d’Alistro. « C’est une grande fierté d’autant plus que nous sommes une entreprise de femmes dans un milieu artisanal d’hommes, dans le rural », détaille Muriel Crestey.



Le grand Prix Exportateur a été attribué au parfumeur Patrick Paquet et son entreprise « Corsica Essence ». L’entreprise basée Giovicacce sur la commune de Sampolu dans le sud de la Corse a fait le choix de vendre ses fragrances en Chine, au Pakistan, en Inde, à Singapour, en Russie, en Égypte, au Maroc, mais aussi dans toute l’Europe. « Ce prix est une véritable reconnaissance notamment pour notre savoir-faire de recherche », se réjouit Jean-Michel Paquet, le fils de Patrick qui entend bien reprendre l’entreprise familiale.



Enfin, un nouveau prix Le coup de cœur a été décerné et créé pour Virginie Torelli, artisane verrier de l’atelier Atraverre en Balagne. « Ma banquière m’a proposé de participer au concours, je n’y croyais pas trop, mais je suis vraiment très heureuse et étonnée d’avoir été choisie ». Dans ses fours, elle fabrique de la vaisselle, des bijoux, des luminaires et de la sculpture depuis maintenant 14 ans. L’artiste prône le circuit court notamment dans ses points de vente.