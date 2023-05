Le concours "Miss 15/17" a fait une halte à Porto-Vecchio

Elles étaient 14 adolescentes le 15 avril dernier au complexe sportif de Porto-Vecchio à tenter de décrocher la couronne du célèbre concours de beauté réservé aux adolescentes. Elles arrivaient des quatre coins de l'Extreme-Sud dans l’espoir de pouvoir gagner et participer aussi à la finale régionale qui se tiendra à Bastia d'ici quelques semaines.



En effet, cette année, le comité corse du concours a décidé d'organiser un "tour des micro régions de l'ile" afin de couronner une miss dans chaque territoire avant la grande finale de juin.



​Devant un public nombreux, les jeunes miss se sont ainsi affrontées. Au terme de la soirée et après une longue délibération du jury, c’est Mailys Adani qui a remporté la couronne, mais elle a partagé sa joie avec ses 3 dauphines : Lesia Furet, Lesia tafani et Valentine Nicolai.



Au cours du spectacle organisé et mis en scène par SandyEvents, animé par Alain ANIMA’COM et illuminé et sonorisé par EAB Balagne, les miss 2022 ont défilé avec des tenues BENOA, qui est aussi partenaire de la manifestation.