Le colonel Jacky Casanova, ancien directeur du SDIS 2B, nous a quittés

Jacky Casanova nous a quittés à l'âge de 72 ans. Ancien directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Haute-Corse, il avait terminé sa carrière avec le grade de lieutenant-colonel. Sa disparition, à la suite d'une longue maladie, marque la fin d’une vie consacrée au service public et à la protection de la population.



Le parcours de Jacky Casanova a été celui d’un homme de conviction, d’action et de cœur. Sa carrière dans les services de secours a été ponctuée de nombreuses missions, où son engagement et sa capacité à diriger ont marqué les esprits. Visionnaire dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêt, il a joué un rôle déterminant dans la modernisation des stratégies de lutte contre les feux en Corse. Son franc-parler et sa rigueur en faisaient un chef respecté, capable de mener des équipes dans les situations les plus difficiles.



Jacky Casanova n’était pas seulement un homme d’action, il était également un mentor. Il a formé et inspiré plusieurs générations de sapeurs-pompiers, les guidant avec exigence et bienveillance. Ceux qui ont eu la chance de travailler sous ses ordres se souviennent d’un homme à l’intégrité irréprochable, exigeant mais profondément humain. Il savait valoriser chacun, toujours à l’écoute et prêt à transmettre ses connaissances.



Son nom reste également associé à des événements tragiques, comme la catastrophe de Furiani en 1992, où il a su faire preuve de sang-froid et d’une organisation exemplaire en plein chaos. Cet épisode a confirmé ses qualités opérationnelles, lui valant l’admiration de ses pairs et de nombreux observateurs.



Homme de terrain, Jacky Casanova était aussi un amoureux des lettres et de la culture. Sa passion pour la littérature et la poésie enrichissait sa vie intérieure, lui apportant un équilibre face à la dureté de son métier. Ses écrits, imprégnés d’humanisme, reflétaient un homme profondément attaché à ses valeurs et à sa terre.



Aujourd’hui, Jacky Casanova repose en paix, laissant un vide immense parmi ses collègues et amis. Son héritage, celui d’un homme dévoué au service des autres, perdurera longtemps. CNI adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont été touchés par sa disparition.