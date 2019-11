Le collège Giovoni d'Ajaccio évacué suite à une rupture de canalisation

Victoria Leonardi le Vendredi 15 Novembre 2019 à 10:24

Les 700 élèves du collège Arthur Giovoni d'Ajaccio ont été évacués ce vendredi 15 novembre, à cause de la rupture des canalisations d'eaux pluviales placées sur la toiture de l'établissement.

Plusieurs salles de classes ont été inondées, c'est donc par précaution que le principal a demandé l'intervention de sapeurs-pompiers et fait évacuer le collège.

L'opération de pompage et séchage des lieux est toujours en cours.

