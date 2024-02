Le Sporting tient Auxerre en échec (1-1)

Stade l'Abbé-Deschamps, AJ Auxerre : 1 SC Bastia : 1 (1-0)

Buts pour Auxerre : Jubal (38e)

Pour Bastia : Alfarela

Arbitre : Jérémy Stinat

Avertissements : à l'AJ Auxerre; Soboul (37e), Santelli (77e)au SC Bastia

Exclusion :



AJ Auxerre

Léon - Pellenard, Jubal, Joly, Akpa - Perrin puis Rabeleson (75e), Hein, Raveloson, Owusu - Ayé, Sinayoko puis Sinayoko (66e)



SC Bastia

Placide - Dramé, Okou, Roncaglia - Vincent, Ducrocq puis Siby (77e), Bohnert, Janneh puis Conte (68e)- Charbonnier puis Santelli (67e), Alfarela, Souboul puis Tavares (54e)



L'AJ Auxerre n'a pas été longue à se mettre en train. Quelques secondes à peine après le coup d'envoi, elle obligeait Placide à effectuer un arrêt avec ses deux genoux sur cette reprise de la tête de Sinayoko.

L'occasion avait étébelle mais on doit aussi à la vérité de dire que les Corses de Bastia par l'intermédiaire de Christophe Vincent, sollicité par Alfarela aurait pu, lui aussi, de la tête faire trembler les filets locaux en ce tout début de partie.



L'AJA maître du jeu et dominateur ne manquait pas après ça de faire de nombreuses incursions dans le camp bastiais sans pour autant parvenir à tromper la vigilance de Placide protégé par un système défensif à 5.



Cette profusion de défenseurs n'empêchait cependant Jubal de sauter plus que trois d'entre eux pour, sur ce second corner concédé par les Bastiais, ouvrir logiquement la marque.

A la pause Auxerre était donc en tête, mais Bastia même laborieux ne semblait pas avoir dit son dernier mot.



si à la reprise Auxerre poursuivait sur sa lancée et dominait encore les débats, le Sporting de Bastia qui avait fait le dos rond jusque là relevait nettement la tête avec l'entrée sur le terrain de Conte et Santelli..

À l'abbé Deschamps on se demande encore comment Léon a pu renvoyer cette superbe frappe du jeune attaquant bastiais et comment Okou n'avait pas réussi à mieux exploiter le ballon renvoyé par le gardien auxerrois.

À partir de cet instant, Bastia semblait s'être départi de ses complexes pour faire, enfin, douter les locaux. Bonhert était même à deux doigts d'obtenir l'égalisation à quelques minutes de la fin, mais c'était sans compter sans ce diable de Leon qui retardait une première fois l'échéance. Mais dans la minute qui suivait, Santelli et Conté conjuguaient leurs efforts pour placer le ballon sur le poteau de Leon où Alfarela surgissait pour égaliser !

Ouf, la place de relégable venait d'être évitée justesse.