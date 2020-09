Le Sporting sur sa lancée à Villefranche

A VilleFranche-sur-Saône, stade Armand-Chouffet, Villefranche SB0 : 3 SC Bastia : (0-2)

Buts : Robic (11e), Da Silva (14e), Bocognano (61e)

Avertissements:

Lauray ( 28e) à Villefranche

Vincensini (20e) au Sporting,



Villefranche-sur-Saône

Bouet, Bonenfant pusi Fleurier(72e), Guilavogui puis Feneuil (61e) Blanc, Pagerie, Taufflieb, Garita puis Escarpit (62e) , Injai, Sergio, Renaut, Lauray.



SC Bastia

Vincensini, Cioni puis Santelli (71e), Bocopgnano, Guidi, Quemper, Salles-Lamonge, Vincent, Ducrocq puis Diongue (65e) Robic, Schur, Da Silva puis Ben Saada (73e)





"Vite et bien" : le Sporting 2020-2021 a fait sienne cette devise.

En tout cas à la faveur de ces trois premiers déplacements de la saison il a fait en sorte, et réussi, à marquer le premier..

Ce fut encore le cas ce vendredi soir à Villefranche-sur-Saône et comme ils en ont pris la bonne habitude les "cadres" de l'équipe ont pris rapidement les choses en main.



Cela a commencé, dès la 11e minute, avec cette remise de Quemper pour Robic.

Cela a continué trois minutes plus tard avec lob de près de 40 mètres tenté, et réussi, par Da Silva au détriment de Bouet.

2 à 0 en l'espace de moins d'un quart d'heure. Les desseins de Chabert étaient en train de prendre forme même si Villefranche tentait, mais en vain de réagir par l'intermédiaire de Guivalogui puis Garita.





Et à l'heure de jeu le sort du match était scellé avec un troisième but de l'inévitable Yannick Bocognano qui a su convertir une nouvelle fois un corner tiré par Salles-Lamonge.

A 3 à 0 le Sporting de Chabert pouvait voir venir mais il n'aurait sans doute pas déplu à l'entraîneur bastiais de faire mieux encore : en tout cas en appelant Santelli et Ben Saada à la place de Cioni et Da silva il a affiché clairement ses ambitions.

Mais le score n'a plus évolué.

Le Sporting a encore gagné et est premier de ce championnat National.

Que demander de plus ?