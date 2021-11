Le Sporting se lâche, enfin, à Guingamp (3-2)

Stade du Roudourou, EA Guingamp : 2 SC Bastia : 3 (0-1)

Buts pour Guingamp : M'Changama (53e), Phaeton (90+3)

Pour Bastia : Santelli (28e), Salles-Lamonge (60e), Saadi (63e)

Arbitre : Benjamin Lepaysant

Avertissements : Santelli (29e), Le Cardinal (45e) au SC Bastia



EA Guingamp

Basilio - Bilingi, Lemonnier puis Mombris (10e), Roux, Ndenbe - Muyumba puis Gomis (84e), Diarra puis Ba (75e) - Livolant, Merghem puis Barthelmé (75e), M'Changama (C) - Pierrot puis Abi (75e)

SC Bastia

Vincensini - Palun, Bocagnano, Guidi - Quemper, , Ducrocq Vincent, Talal puis Salles-Lamonge (58e), Le Cardinal - Saadi puis Robic (84e), Santelli puis Schur (84e)



Après le choc entre Basillo et Lemonnier, le match a pris un peu de retard sur le stade du Roudourou.

Il y eut quelques tentatives de part et d'autre mais rien susceptible de faire trembler les gardiens : Basilio chez les Bretons et Vincensini dans le camp corse.

Mais ce ronronnement de début de partie n'excéda pas la demi-heure de jeu.

A la 28e minute quand Le Cardinal, depuis son camp d'adresser cette merveille de passe à destination de Santelli on comprit qu'il allait, enfin, se passer quelque chose.

De fait le meilleur buteur bastiais, lancé dans le dos d'une défense bretonne surprise, s'en allait lober Basilio pour l'ouverture du score.



Un but coup de massue pour les Bretons qui escomptaient à la faveur de la venue de ces Bastiais mal classés sur le dynamique de l'heure et signer leur troisième victoire de rang.

A ce moment là du match, c'était plutôt compromis.

Certes l'En-Avant ne manqua pas d'aller provoquer les défenseurs visiteurs et inscrivit même un but par Pierrot qui fut refusé par Benjamin Lepaysant pour une faute de main, préalable, de Merghem, mais Bastia revigoré par le but de Santelli tint parfaitement le choc jusqu'à la pause à l'image de Vincensini qui allait claquer on ne sait comment cette frappe de Merghem.

Restait à savoir alors si le Sporting de Brouard allait être en mesure de contenir, longtemps, la pression imposée par les Bretons ?





On a été vite fixé.

A la 53e minute, en effet, Ndembe débordait et centrait pour M'Changama au point de penalty assurait un plat du pied qui faisait mouche.

On se mit alors à douter sur les capacités des Corse à tenir la distance.

Sur ce plan on a rapidement su ce qu'il allait plus ou moins advenir.

Le tout en l'espace de quelques minutes avec d'abord l'entrée en jeu de Salles-Lamonge puis dans la foulée ce rush de Saadi que l'entrant Salles-Lamonge prolongea victorieusement en allant tromper Basilio.

Et ensuite Saadi qui profita de la meilleure des façons d'une erreur monumentale de Diarra.

3 à 1 pour Bastia avec deux buts en l'espace de 3 minutes pour les Corses alors que quelques instants auparavant on se demandait encore comment ils pourraient bien résister aux Bretons : le public du Roudourou n'en revenait pas !

En tout cas la messe était bien dite malgré ce but en toute fin de partie de Phaeton (90+3) pour les Bretons.

Et Bastia qui ne savait plus ce que gagner voulait dire reprenait le chemin du retour avec en plus des précieux points un mental qui devrait lui permettre, enfin, de décoller dans ce championnat.