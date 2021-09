Le Sporting s'incline en fin de match à Dijon (2-1)

Stade Gaston-Gérard, Dijon : 2 SC Bastia : 1 (0-0)

Buts pour Dijon : Benzia (58e et 87e)

Pour le SC Bastia : Santelli (70e)

Arbitre : M. Varela

Avertissements : Deaux (33e), Congré (48e), Traoré (83e) à Dijon; Vincent (33e), Le Cardinal (39e), Schur (63e) au SC Bastia



Dijon FCO

Reynet - Fofana puis Ngouyamsa (73e), Ecuele Manga, Congré (cap.), Touré, Rocchia - Deaux, Pi puis Ahlinvi (66e), Benzia - Philippoteaux puis Sammaritano (76e), Le Bihan puis Scheidler (76e)



SC Bastia

Vincensini - Schur, Le Cardinal, Bocognano, Quemper - Salles-Lamonge, Ducrocq, Vincent (cap.) puis Magera- Taoui puis Kaïboue (68e), Santelli, Robic puis Ben Saada (63e)



Dijon et Bastia ont livré un spectacle agréable au cours de la première période sur la pelouse de Gaston-Gérard mais ni les locaux, ni les Corses qui sont tous deux à la recherche de leur premier succès de la saison n'ont pas réussi à faire trembler les filets du stade dijonnais.

Les deux formations c'est évident sont loin d'avoir trouvé la bonne formule, celle qui leur permettra notamment d'inscrire, enfin, trois points à leur compteur.

Certes sur ces premières 45 minutes Bastia a montré bien plus de dispositions que son adversaire sur ce plan, mais elles sont avérées infructueuses comme sur cette première occasion du match, quand lancé en profondeur par Vincent, Taoui prenait le meilleur sur Traoré, mais butait sur Reynet, bien sorti. (12e)

C'était ensuite Salles-Lamonge, après une attaque bien menée, qui héritait du ballon, éliminait facilement Deaux puis qui enveloppait sa frappe mais le ballon passait très peu au-dessus de la barre de Reynet.

Mais à la pause le tableau d'affichage n'avait toujours pas bougé.



A la reprise les"blancs" de Bastia étaient toujours dans les mêmes dispositions, les joueurs de Garande étaient même obligés à l'image de Congré d'employer les moyens forts pour maîtriser les visiteurs et Robic. Salles-Lamonge et ses coups de pieds arrêtés et Santelli persistaient dans cette voie mais c'était au moment où l'on pensait que Bastia allait tirer les marrons du feu que le match basculait en faveur des locaux.



A la 58e minute en effet, Deaux servait parfaitement Benzia qui, dans la surface, croisait sa frappe. Le ballon frappait le poteau et rentrait dans le but, accompagné par le défenseur corse, Bocagnano.

C'était le coup de massue dont Bastia n'aurait pas pu se relever.

Mais c'était mal connaître les joueurs de Mathieu Chabert qui rétablissaient l'équilibre une dizaine de minutes plus tard.

Comment ?

A partir de cet échange entre Santelli et Salls-Lamonge, dans la surface. Santelli n'avait plus qu'à éliminer Reynet et marquer dans le but vide.

C'était parfaitement mérité.

Kaïboué pour les Corses auraient pu même doubler la mise mais Reynet veillait au grain.

Sammaritano et Dijon tentaient Dijon alors de reprendre l'avantage mais Vincensini ne se laissait pas surprendre.

Et alors que l'on pensait que l'on en resterait là; Benzia, encore lui, allait frapper une nouvelle fois.

C'était à la 87e minute.

A l'angle de la surface, Benzia tirait son coup franc, le ballon touchait le poteau et rentrait, encore une fois, dans le but de Vincensini. Et ça faisait é à 1 pour Dijon.

Rageant pour le Sporting !