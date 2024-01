Le Sporting s'écroule à Valenciennes (3-1)

Stade du Hainaut, Valenciennes FC : 3 SC Bastia : 1 (1-1)

Buts pour Valenciennes : Yung (27e) sur penalty et 53e), Knockaert (61e)

Pour Bastia : Okou (8e)

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements : Knockert (20e), Jung (57e) à Valenciennes; à Bastia : Bonhert (34e), Keita (57e), Alfarela (69e)



Valenciennes FC

Sy Diabaté - Basse, Cuffaut, Linguet, Poha puis Woudenberg (58e) - Masson, Foe Ondoa, Knockaert puis Boutoutaou (77e) - Lilepo puis Oyewusi ( 77e, Jung, Flamarion puis Hamache (89e)



SC Bastia

Placide - Traoré, Keita, Okou - Vincent puis Loubatières (81e), Ducrocq, Bohnert puis Yapi (81e), Janneh - Santelli puis Tomi (73e), Alfarela, Bianchini puis Siby (73e)



Ce match ne pouvait débuter de meilleure façon pour le SC Bastia venu dans le Nord pour essayer de se rassurer avant le derby corse lui qui avant la rencontre restait sur une défaite inexplicable à domicile face à Caen et seulement 4 points de mieux que le premier relégable au classement.

Dès la 8e minute en effet, Bianchini en déposant, avec talent, sur ce coup franc sur la tête de Okou au second poteau permettait au Sporting de Bastia de surmonter ces doutes.

Mais Valenciennes fébrile n'abdiquait pas pour autant.

Face à ces Bastiais qui ont tenté de mettre de l'ordre dans leur jeu, mais en n'y parvenant que très parcimonieusement, les Nordistes s'organisaient et parvenaient au fil des minutes à perturber le visiteur bastiais.

Et à la 27 minute après avoir réussi à faire douter les coéquipiers de Placide, les locaux allaient être récompensés de leurs efforts sur ce penalty sifflé contre le capitaine bastiais et transformé par Jung qui avait pris Placide à contre-pied.

Tout était donc à refaire pour les visiteurs, mais Bianchini, servi dans les meilleures conditions par Vincent revanchard, ratait l'immanquable face à Sy Diabaté.



Cela donnait alors des ailes aux locaux qui face à des la nervosité des Corses répliquaient de fort belle manière, mais si Keita la première fois jouait les pompiers dans le camp des visiteurs puis si avant la pause Placide à son tour se détendait de belle manière pour permettre aux visiteurs de regagner les vestiaires sur ce 1 à 1 un peu frustrant pour Valenciennes.



Mais la suite des événements allait être bien plus favorable à VA.

Un peu comme ils l'avaient dans la seconde partie de la première mi-temps, les locaux se multipliaient et portaient régulièrement le danger dans le camp adverse. C'était sur l'une de ces actions que le grand Jung, servi par Flamarion doublait la mise pour ses couleurs. Et c'était encore ce même Jung qui permettait au terme d'un splendide centre, et une non moins belle reprise de Knockaert, à Valenciennes de prendre le large à l'heure de jeu .

Pour Bastia c'était l'enfer du nord. Avec des locaux qui se multipliaient et se créaient les meilleures occasions sans parvenir pour autant à donner de l'ampleur à la marque.

Et un Sporting qui justifiait, hélas, sa réputation de relancer les équipes en difficulté !