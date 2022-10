Le Sporting réduit 10 ramène un bon point de Guingamp (1-1)

Stade du Roudourou, EA Guingamp : 1 SC Bastia : 1 (0-0)

Buts pour Guingamp : Kaiboué (86e) contre son camp

Pour Bastia : Talal (78e)

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements : Guidi (21e) au SC Bastia

Exclusion : Ndiaye (67e)



EA Guingamp

Basilio - Manceau, Quemper, Riou - Louiserre, Livolant, Muyumba, Merghem puis Barthelmé (74e), Roux - Courtet, Luvambo puis Guillaume (74e)



SC Bastia

Placide - Ndiaye, Van den Kerkhof, Guidi, Tavares - Vincent, Salles-Lamonge, Kaïboue, Roncaglia puis Santelli (69e)- Alfarela puis Robic (84e), Magri puis Talal (73e)



Le SC Bastia avait une belle carte à jouer au Roudourou. En tout cas cette intention s'est vite traduite sur la pelouse par cette très belle frappe de Salles-Lamonge qui contraignait Basilio à une belle envolée.

La réplique locale était presque immédiate avec après une-deux entre Livolant et Courtet, l'ancien de l'AC Ajaccio dernier, sur la gauche, écrasait trop sa frappe sur la Placide s'opposait sans problème.

S'ensuivait alors une longue période durant laquelle les Guingampais s'installaient dans la moitié de terrain bastiaise jusqu'à ce coup franc de Livolant qui à la suite d'une intervention "musclée" de Guidi obligeait, encore, Placide à effectuer une belle parade : la frappe enroulée de Livolant ne parvenait pas, en tout cas, à abuser le gardien bastiais.

Bastia reprenait alors un peu du poil de la bête sans pour autant tirer profit des opportunités qu'avaient successivement Alfarela et Salles-Lamonge notamment.

À l'opposé Guingamp ne faisait pas mieux malgré les possibilités de Livolant et surtout de Merghem dont la frappe plongeante n'est pas cadrée sur ce coup franc concédé par Vincent. Tant et si bien qu'à la pause et en dépit d'une partie agréable, les deux équipes regagnaient les vestiaires sans avoir fait trembler les filets.



À la reprise Merghem prenait encore sa chance, mais ce n'était pas cadré. Dans la minute qui suivait, au terme d'un contre éclair des Corses, Basilio sauvait ses couleurs sur la tentative de Magri et sur le corner qui suivait Guingamp avait toutes les peines du monde à écarter le danger.

Pourtant à l'heure de jeu l'En Avant faisait monter la pression sur le camp bastiais, mais le manque de mouvement et de présence empêchaient les Bretons d'aller plus loin.

Survenait alors la 67e minute quand Muyumba accélérait sur le couloir droit et filait vers le but corse. Ndiaye se jetait pour contrer l'offensive et accrochait en retombant l'attaquant breton. Pour l'arbitre ce tacle, en position de dernier défenseur, était illicite.

Ndiaye écopait du carton rouge, condamnant Bastia à terminer à 10.

On pensait alors que la tâche des Corses serait insurmontable.

Les événements allaient donner tort à tout le monde.

À 10 contre 11, le SC Bastia se montrait tout autant dangereux que son adversaire. Et à la 77e minute, il concrétisait au tableau d'affichage ses bonnes dispositions au terme du corner de Salles-Lamonge : le coup de pied était parfait. Il trouvait Talal, libre de tout marquage dont la tête smashée était imparable pour Basilio.

Ça sentait bon les 3 points pour les visiteurs, mais à 4 minutes du coup de sifflet final, Manceau parti en contre centrait à ras de terre dans la défense corse : le ballon était, hélas, détourné dans son propre but par Kaïboué.