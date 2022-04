Le Sporting ne tient pas la distance à Niort (1-1)

Niort

Braat - Moutachy, Passi (cap.), Conté - Yongwa - Benchamma, Cassubie - Boutobba, Renel, Vallier - Sissoko.



SC Bastia

Placide puis Boucher (45e) - Guidi, Sainati, Kaiboue - Schur, Vincent (cap.), Talal, Salles-Lamonge, Boyer - Santelli, Magri puis Robic (69e)



La première occasion a été sans conteste pour les Chamois avec Bilal Boutobba qui de son pied gauche a déclenché une frappe, bien détournée de la tête par Dominique Guidi en corner, mais la première grosse frayeur a été pour les locaux quand Quentin Braat s'es troué sur un centre, le ballon est revenu sur Guidi qui a placé une superbe demi-volée que Conté dût sauver sur sa ligne.



Cette bonne impression laissée par les Bastiais s'est confirmée à la 37e minute de jeu : quand après une faute de Yongwa sur Kylian Kaïboue le SC Bastia a obtenu un penalty que Benjamin Santelli a transformé d'une lourde frappe à mi-hauteur sur le côté droit.



L'égalisation locale est survenue à la 68e minute après un débordement puis un centre en retrait de Boutobba . Sissoko, à la réception, ne s'est pas posé de question et a frappé directement. Son tir a certes été repoussée mais le ballon est revenu sur lui.

Il n'a pas laissé passer cette seconde chance d'égalisation.





Bastia a alors tenté de reprendre la course en tête mais malgré quelques belles opportunités la marque n'a plus évolué.

Rageant pour les Corses qui avaient ce mardi soir à Niort le maintien au bout de leur prestation.