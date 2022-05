Le Sporting finit en beauté à Nîmes

Stade des Costières, Nîmes Olympique : 0 SC Bastia : 2 (0-0)

Butsour le SC Bastia : Le Cardinal (48e), Santelli (65e)

Arbitre : Benjamin Lepaysant

Avertissement Zolotov (52e) au SC Bastia



Nîmes

Dias - Guessoum, Briançon puis Martinez (67e), Mbow - Burner puis Paquiez (74e), Fomba puis Saar (67e), Ponceau, Sadzoute - Eliasson, Koné, Benrahou puis Omarsson (67e)



SC Bastia

Vincensini - Le Cardinal, Bocognano, Sainati - Schur, Salles Lamonge, Kaïboué puis Vincent (75e), Zolotov puis Robic (59e) - Ben Saada puis Tala (59e)Saadi puis Magri (59e), Santelli.



Au cours de ce match qui marquait les adieux de Ben Saada au monde professionnel et le premier match avec le maillot bastiais du Biolorusse Zolotov en Ligue 2, les premières occasions ont été nîmoises mais malgré toutes leurs opportunités les Gardois, qui ont également trouvé un poteau n'ont pas réussi à tromper Vincensini.

Tant et si bien qu'à la pause la marque n'avait guère évolué.



Puis tout est allé très vite à la reprise. pour les "bleus" de Bastia.

A la 48e minute, sur un corner venu de la gauche et tiré par Kaïboué, Le Cardinal, seul, reprenait de la tête pour tromper Dias figé sur sa ligne.

Puis c'était au tour de Santelli, sollicité par Magri, qui malgré deux défenseurs doublait la mise pour les visiteurs.



2 à 0 c'était bien payé pour cette équipe corse qui durant la première période n'avait pas réussi à placer le moindre tir cadré durant la première période.