Le Sporting en échec face à Quevilly-Rouen (0-0)

A Furiani, SC Bastia : 0 Quevilly-Rouen : 0



Arbitre : Thomas Léonard

Avertissements : Cadiou (23e), Sangaré (34e) , Marcolino (79e) à Quevilly-Rouen



SC Bastia

Placide, Roncaglia, Keita, Okou, Ducrocq, Bonhert, Janneh, Traoré puis Tavares (32e), Vincent puis Tomi (78e), Djoco puis Conte (61e), Alfarela puis Bianchini (77e)



Quevilly-Rouen

Leroy, Pendant, Cissokho puid Fortes (52e), Cissé, Loric, Gbelle puis Yade (89e), Sangaré, Cadiou, Camara, Coulibaly, Soumano



Pour la "der" de l'année 2023 à Furiani, le fidèle public du stade Armand-Cesari n'a pas été vraiment gâté par le spectacle proposé par le Sporting et Quevilly-Rouen.

Certes les deux équipes ne naviguent pas depuis quelques semaines sur une grande et belle mère de sérénité malgré le léger mieux constaté de part et d'autre il y a une quinzaine de jours et l'état de la pelouse et le froid, ne prédisposaient pas sans doute aux grandes et belles envolées.

Mais après l'occasion d'Alferela en début de partie repoussée par l'excellent Leroy, il fallut quand même attendre une bonne demi-heure, trois corners consécutifs en faveur des visiteurs, un extraordinaire arrêt-réflexe de Johnny Placide, après un boulet de Camara, puis quelques minutes plus tard cette envolée sur le côté droit de Vincent ponctué par une belle tête plongeante de Djoco pour que Furiani se réchauffe un peu.



Mais malgré ces quelques banderilles et la... "chute" de Vincent à l'entrée de la surface normande, le tableau d'affichage était, encore, désespérément vierge à la pause et c'était loin des desseins et des souhaits formulés la veille par Régis Brouard.

C'est sans doute la raison pour laquelle Alfarela s'en allait d'entrée de jeu menacer Leroy, mais l'ancien Ajaccien allait lui enlever le ballon dans les pieds tandis que de l'autre côté c'était Placide qui s'opposait à la frappe de Gbelle. Ce même Gbelle s'essayait à une reprise de la tête sans pour autant trouver le cadre de Placide.



Régis Brouard décidait alors de remettre dans le bain son attaquant-vedette Facinet Conte.

Mais l'hirondelle bastiaise n'a pas fait le printemps du Sporting sauvé par le poteau à la 79e minute quand les deux rentrants normands Delaurier-Chaubet et Marcolino, conjuguant leurs efforts, étaient à deux doigts de faire plier le Sporting.

Un peu plus tard c'était encore Quevilly-Rouen qui faisait trembler les locaux, mais Gbelle ne tirait pas profit de la situation que le Sporting aurait pu faire tourner en sa faveur si Loric n'était venu stopper Conté qui filait droit au but.

Finalement c'est un nouveau partage des points (0-0) à domicile qui sanctionnait l'ultime partie de l'année du Sporting à Furiani.