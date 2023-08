Le Sporting en échec face à Concarneau

Stade du Roudourou, US Concarneau : 0 SC Bastia : 0

Arbitre : Mikaël Leleu

Avertissements : Bohnert (20e), Liénard (20e), Bianchini (86e) au SC Bastia





US Concarneau

Salles - Georgen, Jannez (cap.), Paro, Sans - Mouazan, Phliponeau, Etuin, Urie puis Chadli (74e)- Matondo puis Rodrigues (65e), El Khoumisti puis Faussurier (79e)



SC Bastia

Placide - Van den Kerkhof, Bohnert, Dramé, Tavares - Ducrocq, Vincent (cap.) puis Maggiotti (71e), Liénard - Alfarela puis Baï (71e), Santelli puis Bianchini (71e), Djoco.



Au Roudourou, le Sporting de Bastia n'a pas tardé à démontrer qu'il était venu en Bretagne pour justifier son rang.

En effet les premières velléités bretonnes passées, Tavares, Vincent et Santelli ont montré la voie à suivre à leurs partenaires face aux locaux qui avaient du mal à trouver leurs marques et le bon rythme.

Mais cela n'a pas tardé.

Concarneau, enfin dans le bon sens, s'est montré plus présent dans le jeu et est allé à plusieurs reprises "chatouiller" la défense bastiaise.

Pourtant c'est Bastia qui a "frappé" le premier, mais la joie corse a été de courte durée, le but de Djoco a été refusé pour une position de hors-jeu.

Après cela les esprits se sont un peu échauffés avec pour conséquence deux cartons jaunes pour les Bastiais Bohnert et Liénard (20e).

Certes la supériorité bastiaise dans le jeu était évidente, mais pas facile pour les joueurs de Brouard de se procurer des occasions et quand ils le faisaient à l'image de Alfarela à la 41e minute, ils ne parvenaient pas à trouver le cadre.

A la pause tout restait donc à faire d'un côté comme de l'autre, mais à la façon dont Urie avait contraint Placide à s'interposer Concarneau prouvait qu'il avait les moyens de signer victorieusement sa première en Ligue 2



Merci Placide



À la reprise Concarneau a continué sur sa lancée et a bien cru qu'il allait prendre l'avantage après le penalty concédé par Santelli après une faute sur Gorgen. Mais El-Khoumisti qui a cherché le petit filet gauche de Placide, n'a pas abusé le gardien bastiais qui s'est bien couché pour détourner en corner.(50e)

La réussite du gardien bastiais n'a pas entamé l'ardeur des locaux qui sous l'impulsion du virevoltant, mais un peu trop gourmand Urie ont continué à rechercher la faille dans la défense corse.

Après une nouvelle frappe de Mouazan, Santelli était à deux doigts de faire respecter la hiérarchie, mais sa reprise de la tête, après le centre de Vincent n'était pas cadrée.

Dans la foulée Régis Brouard, comme il le fait souvent, opérait le triple changement en laçant notamment dans le bain deux des dernières recrues bastiaises (Bianchini et Maggiotti)

Mais c'est Concarneau qui a continué à pousser jusqu'au de sifflet final sans parvenir à arracher ses trois premiers points en Ligue 2.