Le Sporting dominateur face à Quevilly (3-0)

Les joueurs de Régis Brouard entraient bien dans le match, développant leur jeu. Ils ouvraient le score à la 15ème par Santelli sur une ouverture lumineuse de Vincent. Les Bastiais auront l’occasion de faire le break 6 minutes plus tard par Salles-Lamonge mais le gardien Normand en décidera autrement. Il ne se passera strictement plus rien ensuite en cette 1ère période.

Les Bastiais dominaient nettement le début de la deuxième se créant 2 ou 3 occasions franches. Ils auront encore bien d’autres occasions dans les minutes qui suivent sans pouvoir concrétiser. Ce n’est que dans les 10 dernières minutes qu’ils se mettront à l’abri.





Feuille de match

20ème journée de Ligue 2

SC Bastia 3 - 0 Quevilly Rouen Métropole (1 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : froid

Spectateurs : environ 5000





Arbitre principal : Ruddy Buquet

Arbitre assistant 1 : Steven Torregrossa

Arbitre assistant 2 : Guillaume Debart

4ème arbitre : Maxime Apruzzeze



Buts :

Santelli (15ème) – Kaïboue (80ème) – Talal (87ème) pour le SCB



Avertissements :

Vincent (18ème) pour le SCB

Gbelle (31ème) pour QRM





SCB : Placide – Roncaglia – Guidi – Bocognano – Kaïboue – Le Cardinal – Sainati – Vincent (c) (Ben Saada 89ème) – Santelli (Schur 89ème) – Salles Lamonge (Tallal 67ème) – Saadi (Robic 67ème) .

Entr. : Régis Brouard





QRM Lemaitre – Padovani (c) – Belkorchia (Tegar 22ème ) – Cisse (Metelus 67ème) – Diaby – Haddad – Gbelle – Bahassa (Ndilu 67ème) – Rotsen (Gbeuly 67ème) – Nazon – Lambese (Bansais 29ème).

Entr. : Fabien Mercadal





Contexte

Pour le SCB, rester dans la bonne dynamique de fin décembre et début janvier (qualification en Coupe de France).

Le SCB privé de prés de la moitié de ses supporters en raison de la pandémie.



L’ambiance

Peu de monde en Est mais beaucoup de bruit. La Sud a aussi assuré dans les moments de doute du Sporting.



Les buts

15ème : Bien lancé dans l’axe par Christophe Vincent des 30 m, Santelli pénètre dans la surface de réparation normande et d’un tir croisé bat Lemaitre.

80ème : Sur une passe précise de Le Cardinal dans la surface, Kaïboue prend son temps pour ajuster de près, du pied gauche, Lemaitre.

87ème : Robic se joue de 2 défenseurs dans la surface visiteuse. Altruiste il passe le ballon à Talal qui après un crochet sur un 3ème défenseur expédie le cuir sur la gauche de Lemaitre.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les jaunes de Quevilly

2ème : Placide le gardien bastiais sort dans les pieds de Rotsen qui avait brûlé la politesse à Le Cardinal sur le coté gauche.

19ème : Sur un long dégagement de Placide, Santelli met la pression sur Padovani qui rate complètement son dégagement manquant de lober son propre gardien.

21ème : Le Cardinal sur la droite crochète son adversaire dans la surface et centre sur Salles Lamonge seul au point de penalty. La reprise du milieu de terrain bastiais est détournée du pied par celui-ci.

52ème : Sur une passe de Kaïboue à l’entrée de la surface normande, Saadi se retrouve en position de tir face au gardien mais manque le cadre.

53ème : Sur un nouvel essai de l’avant centre corse, Lemaitre sort le grand jeu et évite par un arrêt réflexe le 2ème but à son équipe.

56ème : Coup-franc de Sainati des 30 m. Le ballon est bien sorti de la lucarne par Lemaitre.

60ème : Sur un coup-franc de Haddad des 30 m, Placide le gardien bastiais se montre souverain dans les airs.

64ème : Un tir peu puissant de Vincent frôle le montant droit de Lemaitre.

66ème : Coup-franc de Kaïboue des 35 m la reprise de la tête de Saadi s’envole au-dessus de la transversale de Lemaitre

74ème : Santelli bien lancé par Robic se heurte à Lemaitre.

75ème : Nazon sur le coté gauche de l’attaque normande se faufile dans la surface corse et adresse un bolide qui frôle la lucarne gauche de Placide.



Joueurs les plus en vue :

Vincent – Kaïbou et Le Cardinal pour le SCB

Lemaitre pour Quevilly



Bilan sportif

3 points qui font du bien au classement et qui font sortir le SCB, désormais13ème avec 23 points, de la zone rouge.





Ils ont dit

Joris Sainati, milieu du SCB : « On est dans la continuité de la reprise. On a trouvé une solidité défensive, depuis 3 matchs on n’a pas pris de but. Et les joueurs offensifs ont été efficaces ».



Kylian Kaïboué, défenseur du SCB : « C’est une victoire collective. J’attendais avec impatience de marquer ce 1er but. On doutait en début de saison car on perdait sans faire de mauvais matchs, mais là on commence à être solides ».



Régis Brouard, entraineur du SCB : « J’ai moins pris mon pied que contre Clermont. Disons que ce n’est pas le même pied. Il y a eu des choses intéressantes, d’autres moins. On doit mieux maitriser ce genre de match. On est parfois sorti de la rencontre en jetant le ballon. J’ai en fait un sentiment mitigé mais avec la satisfaction de marquer 3 buts. On doit quand même plier le match avant. On a du travail à faire dans ce domaine. On doit rester dans l’exigence. Le groupe est assez jeune et il ne doit pas prendre mauvaises habitudes. Je ne peux pas me permettre de laisser aller. Ils doivent comprendre qu’on ne doit rien lâcher. Il ne faut se focaliser sur le classement. On a bien débuté la phase retour, sans prendre de but et ça peut avoir son importance ».



Fabien Mercadal, entraineur QRM : «J’avais d’autres espoir sur ce match. Malgré le 1er but on est resté dans lla partie. On a manqué d’hommes, on a manqué de repères et de justesse technique. Beaucoup de joueurs manquaient de temps de jeu. Ça m’a permis de voir d’autres joueurs. On était venu avec des ambitions »