Le Sporting difficile vainqueur de Saint Quentin se rapproche du leader !

Après une minute de silence à la mémoire de Marc Riolacci, l’ancien président de la Ligue Corse de Football, décédé dimanche dernier, les Picards, en rouge et blanc, donnaient le coup d’envoi.

Et dans cette rencontre les bleus ne musardaient puisque dès la 2ème minute de jeu sur une passe millimétrée de Kherbache, Etshimi se retrouvait seul devant le gardien Mendes qui du pied repoussait la tentative du Bastiais.

Mais les velléités bastiaises s’arrêteront la ! Face à une équipe visiteuse bien organisée, les Corses peinaient à trouver leurs marques.

On se réveillait à la 18ème. Do Nascimento centrait au point de penalty pour Niang mais l’attaquant nordiste ratait complètement sa reprise.

Sur la relance Diongue s’infiltrait dans le camp rouge mais était fauché par un défenseur. Sur le coup-franc de Ben Saada aux 35 mètres, Mesbah était trop juste au second poteau (19ème).

Les Bastiais; enfin en jambes; obtenaient un nouveau coup-franc à 30 m des buts adverses mais le tir de Ben Saada était bloqué sans problème par Mendes. Les Bastiais dominaient enfin !

Diongue manquait l’immanquable à la 29ème sur un corner de Ben Saada de la droite. A la réception du ballon au point de penalty, il expédiait celui ci largement au-dessus de la transversale de Mendes.

On retrouvait Ben Saada, le grand bonhomme de cette 1ère période, à la 35ème sur une tentative à l’angle gauche de la surface de réparation mais son ballon heurtait le montant gauche de Mendes.

Nouveau coup franc à la 42ème pour Ben Saada excentré sur la gauche, à 25 m de buts de Mendes. Sans danger pour le portier Saint Quentinois.

0 – 0 c’était le score à la mi-temps.





Diongue annonçait la couleur dès la reprise d’un joli tir à l’entrée de la surface nordiste. Le ballon frôlait le montant gauche de Mendes (46ème).

Diongue qui à la 51ème avait la balle du but au bout du pied mais maladroit, il se faisait contrer par Sy.

Sur un corner de la gauche de Salis, Bocognano reprenait de la tête. Le ballon était contré par la défense mais récupéré par Le Cardinal qui au point de penalty déclenchait un tir, malheureusement contré par le défenseur picard Sylla (53ème).

Les bleus dominaient certes, mais ne trouvaient pas l’ouverture.

Elle arrivait à la 58ème sur une énième action de Ben Saada. Ce dernier servait sur sa gauche Mesbah qui, à l’entrée de la surface de réparation, centrait immédiatement pour Tutu qui propulsait le ballon dans les filets. 1 – 0

Les bleus maintenaient la pression pour se mettre à l’abri même si leurs adversaires ne se montraient guère dangereux, maladroits dans la dernière intention.

La fin de match était assez musclée. Le dernier mot à Ben Saada, l’homme du match, qui d’un maître tir à l’entrée de la surface, trouvait l’équerre de Mendes dans les arrêts de jeu (90+ 2).

1 – 0 petite mais précieuse victoire du SCB qui revient à 2 points du leader Sedan.







Le commentaire de Mathieu Chabert

«La victoire est amplement méritée. Il fallait mettre de l’intensité pendant 90 minutes, on l’a fait. C’est une évolution par rapport à la semaine dernière. On n’a pas pris de but, c’est important cette solidité défensive. Je suis content de la copie rendue car c était un match charnière important. Content du contenu. On est resté serein malgré la difficulté. On est toujours allé de l’avant, dans la verticalité. Il y a eu solidarité et rigueur. On va finaliser l’arrivée de un à 2 joueurs dont un offensif, d’ici le 31 janvier même si le groupe fonctionne bien ».



Feuille de match

14ème journée de National 2 Groupe A (mise à jour)

SC Bastiais 1 - 0 O.Saint Quentinois ( 0 - 0 )



Stade Armand -Cesari à Furiani

Temps : nuageux, légèrement venté.

Pelouse : bon état

Spectateurs : environ 3000



Arbitre centre : Jacques Salze

Arbitre assistant 1 : Eric Terramorsi

Arbitre assistant 2 : Jean-Paul Vasseur



Buts : Tutu (58ème) pour le SCB





Avertissements : Cetiner (19ème) – Pasguay (25ème) – Boucher (31ème) – Toure (74ème) – Mourabit (80ème) pour St Quentin

Kherbache (30ème) – Salis (87ème) pour SCB



SCB

Martin- Schur – Mesbah –Moretti (c) – Salis – Kherbache (Guibert 88ème) – Bocognano – Diongue – Le Cardinal – Etshimi (41ème Tutu) – Ben Saada.

Entr : Mathieu Chabert





OSQ

Mendès – Pasguay – Do Nascimento – Modeste – Boucher – Mourabit (c) – Niang – Sylla – Rougeot (Toure 62ème) – Cetiner (Nguessant 71ème) – Sy (Cambronne 71ème) .

Entr : Fabien Croze.