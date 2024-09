Le Sporting de Bastia "tombe" à Dunkerque

À Dunkerque, Stade Marcel-Tribut US Dunkerque :2 SC Bastia : 1 (0-1)

Buts pour Dunkerque : Bamlou (65e) sur penalty, Sekongo (83e)

Pour Bastia : Boutrah (36e)

Arbitre : Pierre Legat

Avertissements : Guevara (44e), Erica (59e) au SC Bastia

Exclusions :

US Dunkerque

Jaouen - Sasso, Sangante, Georgen, Abner puis Youssouf (77e), Queiros puis Raghouber (46e) Yassine, Skyttä, Bardeli - Bammou puis Tejan (83e), Rivera



SC Bastia

Placide - Ariss, Guevara, Akueson - Ducrocq, Bohnert puis Meynadier (87e), Etoga puis Janneh (74e), Ducrocq, Tomi puis Tramoni (75e), Boutrah puis Cissé (61e) puis Vincent (60e), Rodrigues



Entre le Sporting de Bastia, invaincu, et Dunkerque qui restait sur trois victoires consécutives, les débats ont été animés en première période avec notamment une USLD très active qui voulait sans doute effacer le mémorable 5 à 0 essuyé face à ce même adversaire sur la pelouse de Tribut la saison dernière et un SC Bastia pas trop à l'aide, mais mordant par l'intermédiaire de de Tomi.



En tout cas les Bastiais ont été gênés aux entournures par les locaux qui ont mis à plusieurs reprises les solides défenseurs corses à l'ouvrage en les contournant, en les prenant de vitesse et les pousser à l'erreur.

C'est d'ailleurs sur l'une d'entre elles que Dunkerque a été à quelques centimètres d'ouvrir le score.

Il aura fallu le retour in extremis de Ducrocq pour éviter au leader d'être mené à la marque après que Placide a laissé passer entre ses gants le tir de Bammou.

Bastia avait eu chaud.

Il allait réagir par l'intermédiaire d'un certain Boutrah dont on parle beaucoup depuis le début de la saison. Mais sur ce ballon en profondeur que le porto-vecchiais avait parfaitement exploité c'est Jaouen qui se félicitait de voir le ballon heurter son poteau droit.



Mais Boutrah n'allait pas tarder à se rattraper.

Sur le coup Etoga qui se muait en passeur et Boutrah, en pivotant et en frappant du droit, en buteur.

À la pause le Sporting de Bastia virait en tête. Ce n'était pas immérité !



Et comme bien l'on pense Dunkerque appuyait sur l'accélérateur. Bastia parvenait à maîtriser la situation jusqu'à cette 64e minute Vincent à peine entré en jeu était sanctionné d'un penalty après avoir accroché Yassine à l'entrée de sa surface de réparation.

Bammou en force trompait Placide qui avait pourtant plongé du bon côté.

L'égalisation donnait des ailes aux locaux mais les Corses tenaient parfaitement le cap.

Ils faisaient encore trembler à plusieurs reprises Dunkerque mais ni Tramoni, ni Boutrah et pas davantage Cissé ne parvenaient à tromper la vigilance de Jaouen.



La dernière action gagnante était pourtant Dunkerquoise après cette charge de Tejan, son centre et la reprise du gauche de Sekongo (83e)

Certes il y eut encore cet ultime coup-franc de Cissé que Janneh parvenait à convertir en but, mais il était hors-jeu !