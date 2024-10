Le Sporting de Bastia sans solution face à Clermont (0-0)

SC Bastia 0 – 0 Clermont Foot 63 (0-0) Stade Armand Cesari à Furiani

Spectateurs : 9 967





Arbitre : Jérémie Pignard

Avertissements :

Ackra (51e) – Keita (86e et 90e) à Clermont.

Akueson (65e) – Ariss (81e) à Bastia.



Exclusion

Keita (90e) à Clermont



SCB

Placide – Roncaglia- Akueson – Ariss – Meynadier (Tomi 90e)– Tavares (Bohnert 72e) – Ducrocq – Vincent (c) – Maggiotti (Rodrigues 72e) – Boutrah – Cissé.

Entr. : Benoît Tavenot





CF63

Guivarch – Da Silva – Mwimba Isala – Diallo – Keita – Magnin – Ackra (Gastien 58e) – Saivet (c) – Diop (Bassouamina 77e)– Diedhiou – Baaloudj (Douane 77e).

Entr. : Sébastien Bichard



Coup d’envoi donné par les Bastiais qui attaquaient face à la tribune ouest. Les joueurs de Tavenot faisaient beaucoup tourner le ballon dans les premières minutes pour trouver la brèche dans une formation clermontoise assez compacte.

Chaude alerte sur le but visiteur à la 17e. Sur un corner de la gauche de Maggiotti, Roncaglia reprenait le cuir de la tête aux 6 m. Le ballon s’écrasait sur la transversale du portier Guivarch.

Sur le contre les Corses manquaient de se faire punir. Il fallait un bon retour d’Akueson pour tacler le ballon en corner face à Diédhiou.

Après une longue course, Cissé s’essayait des 30 m., mais le ballon passait largement au-dessus des cages clermontoises (24e).

Sur un nouveau contre, les joueurs de Tavenot frisaient encore la correctionnelle. Au point de penalty, Diédhiou héritait du ballon seul face au gardien Placide. Un tacle glissé de Akueson écartait le danger (28e).

À la 36e un tir puissant de Ducrocq des 25 m faisait s’envoler le gardien Guivarch sur sa gauche, détournant le ballon de ses cages.

Match à réaction puisque, dans la minute suivante c’est le gardien du Sporting, Placide, qui s’allongeait sur un tir de Baaloudj des 20 m.

Une 1re mi-temps très animée, mais qui se concluait sur un score vierge.

Les Bastiais embrayaient bien la seconde période avec à la 48e un tir non cadré de Vincent des 25 m. La physionomie du match ne changeait guère, les Corses faisant tourner le ballon sans pouvoir trouver la faille. Les Auvergnats répliquaient en contres.

Sur un tir de la droite de Meynadier, le gardien clermontois faisait le boulot une fois de plus (59e).

Les joueurs de Tavenot impatients faisaient souvent les mauvais choix dans la dernière passe ou se montraient imprécis. À la 69e il fallait encore un excellent Placide pour s’opposer à l’attaquant visiteur Baaloudj.

Tavares qui s’était invité sur le côté gauche, croisait lui trop son tir pour inquiéter Guivarch (71e). Dans la foulée le capitaine bastiais Vincent tentait en vain sa chance du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation (73e).

À la 79e Boutrah échappait à deux défenseurs adverses, mais butait sur le gardien clermontois.

80e : Sur un coup franc lointain de Diallo, Keita reprenait de la tête largement au-dessus de la transversale du portier insulaire.

Vincent répliquait par un tir des 25 m bien stoppé par Guivarch (83e).

La fin de match ?

87e : Coup franc de Boutrah de la gauche qui trouvait Rodrigues au 1er poteau, mais le gardien clermontois s’interposait.

90e : sur un corner de Boutrah de la droite, reprise d’Ariss des 20 m. Le ballon frôlait le montant droit auvergnat.

Les visiteurs terminaient la rencontre à 10 après l’exclusion de Keita pour 2 cartons jaunes (90e).

Après Annecy il y a 15 jours, le Sporting devait à nouveau partager les points.