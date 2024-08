Le Sporting de Bastia s'impose à Martigues

La première période de ce FC Martigues-SC Bastia disputé dans un stade-Vélodrome qui sonnait creux ne restera pas de celles qui ne laissera un souvenir impérissable aux supporters des deux camps.En effet, si les deux formations ont mis physiquement les ingrédients pour tenter d'imposer leur supériorité, sur le plan technique, elle fut d'une insigne pauvreté.Dès lors peu ou pas de spectacle sur cette pelouse légendaire et s'il n'y avait eu ces deux ou trois occasions au cours desquelles Bamba contraignit Placide à prendre ces précautions sur ce tir tendu au premier quart d'heure de jeu et si de son côté Bonhert, qui avait retrouvé soin bon côté droit, n'avait mis coup sur coup sur orbite Rodrigues, dont la belle reprise sut renvoyé par Aymes, puis Bouthra, qui trouva le petit filet, on se serait singulièrement ennuyé au vélodrome.Mais face à cet adversaire martégal qui avait plus son engagement et sa détermination à faire prévaloir, le Sporting ne faisait pas traîner les choses. À la reprise, en tout cas, Clément Rodrigues qui faillit déjà se distinguer en première période faisait ce qu'il fallait pour permettre aux "bleus" de faire la différence. Un but qui faisait le plus grand bien à Bastia qui faisait successivement appel à Cissé et à Maggiotti susceptibles l'un et l'autre de donner encore d'ampleur au score.Cependant les joueurs de Tavenot ont eu encore à composer avec l'allant des Provençaux et du FC Martigues bien décidés à ne pas quitter bredouilles du Vélodrome.Martigues poussa alors. Le Sporting, qui a retrouvé le caractère qu'on lui aime, résista jusqu'à repartir avec les 3 points de la victoire !