Le Sporting de Bastia battu à Troyes (0-2)

Malgré l'avantage au score et la supériorité numérique, les Troyens ne parvenaient pas à imposer leur jeu et attaquaient de manière bien trop désordonnée pour "tuer" le match.

Et Bastia aurait pu en profiter après les changements opérés par l'e tandem Moretti-Laslandes. On pense surtout à cette ouverture de Tavares pour la tête de Conte sur laquelle Alemdar se montrait intraitable. Mais la volonté était là...

Pourtant c'est au moment où ils donnaient tout pour s'extirper de la zone de relégation dans laquelle ils se situaient à ce moment-là que Troyes obtenait le but qui scellait la victoire de l'ESTAC.

Sur la gauche, Ripart faisait la différence face à Bonhert et centrait pour Ilic qui du plat du pied poussait le ballon au fond des filets de Placide.

Ça faisait 2 à 0 pour les locaux.

Et une situation de plus en plus délicate pour le SC Bastia dans le bas du tableau.

Mais pourquoi, diable attendre l'heure de jeu pour faire appel à Conte?