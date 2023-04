Le Sporting bute sur Amiens (1-1)

En ce début de rencontre le jeu était plutôt équilibré. La première escarmouche étant toutefois pour les Corses : un tir puissant du capitaine Christophe Vincent que le portier amiénois devait repousser des deux poings (8ème). Rien de palpitant par la suite.

Les joueurs de Régis Brouard se mettaient même à bafouiller leur football avec des passes trop approximatives pour inquiéter leurs adversaires. En s’entêtant à passer par le coté droit et le piston Van den Kerkhof, les Bastiais butaient sur les défenseurs adverses. La solution viendra par le centre. Un bon ballon en profondeur de Kaïboue permettait à Schur, parti dans l’axe, d’ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Joie de courte durée pour les supporters puisque 5 min plus tard sur un coup-franc d’Antiste des 25 m, sur la gauche, Assogba égalisait sur un ballon mal renvoyé par la défense insulaire. 1-1.

C’était le score à la pause.

En début de 2ème période les Bastiais faisaient encore dans l’approximation ce dont profitaient les Picards mais, heureusement, sans mettre en danger le gardien Placide.

Les visiteurs laissaient même venir leurs adversaires pour mieux les contrer. A partir de la 70ème le pressing bastiais était alors de tous les instants, faisant plier mais point rompre la défense picarde.

Les coup de butoir des hommes de Régis Brouard s'avérant vains. Le score en restera là. Dommage.





Feuille de match

33ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 Amiens SC (1-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Beau

Spectateurs : 10 603



Arbitre principal : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant : Julien Garrigues

Arbitre assistant : Quentin Guidou

Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler





Buts :

Schur (30ème) pour Bastia

Assogba (35ème) pour Amiens





Avertissements :

Ring (90ème) pour Amiens.





SCB : Placide – Guidi – Ndiaye – Sainati – Van Den Kerkhof – Tavares (Baï 64ème) – Kaïboue – Salles Lamonge – Vincent (c) (Robic 80ème)– Schur (Bohnert 64ème ) – Santelli -

Entr. : Régis Brouard





ASC: Gurtner – M.Fofana – Ring – Opoku – Assogba (Barry 64ème) – Gomis (Xantippe 87ème) – Lachuer (Ilenikhena 87ème) – Gelin – Leautey – Cisse – Antiste (M.Fofana 76ème) .

Entr. : Patrice Descamps





Le film du match

Coup d’envoi donné par les Amiénois face à la tribune ouest

1ère période

8ème : Tir puissant de Vincent (SCB) des 25 m, face au but. Le gardien picard Gurtner boxe le ballon des deux poings.

15ème : Centre-tir des 30 m de Lachuer (ASC), sans problème pour le gardien bastiais Placide qui capte le ballon dans les airs.

16ème : Coup-franc à 30 m de Kaïboue (SCB) sur la gauche. Celui-ci combine avec Van den Kerkhof. Le tir de loin du latéral corse passe largement à côté des buts de Gurtner.

22ème : Corner de la gauche de Kaïboué (SCB). Le cuir est renvoyé par la défense picarde sur Vincent (SCB) qui écrase trop sa reprise qui passe très loin du poteau droit de Gurtner.

30ème BUT pour SCB: Lancé par Kaïboue (SCB) dans la profondeur, Kevin Schur dans l’axe se débarrasse de son adversaire et après avoir crocheté le gardien Gurtner, glisse le ballon au fond des filets. 1-0

35ème But pour Amiens : Sur un coup-franc dangereux des 22 m, à gauche, pour les Picards, le centre bien travaillé de Antiste est mal renvoyé par la défense corse. Assogba récupère le ballon et ajuste Placide 1-1.

45ème : Centre de la droite de Van den Kerkhof (SCB). Schur au point de penalty reprend de la tête mais le ballon passe un bon mètre au-dessus de la transversale de Gurtner.

2ème période

55ème : Tir non cadré des 25 m de Gélin (ASC)

60ème : Coup-franc pour le SCB aux 35m, sur la gauche. Le centre de Kaïboue est trop profond pour Santelli qui ne peut récupérer le ballon de la tête.

68ème : Sur un bon débordement de la gauche de Van den Kerkhof (SCB), Baï reprend de la tête au 2ème poteau obligeant Gurtner à un arrêt reflexe sur sa ligne.

69ème : Corner de la gauche pour Salles Lamonge (SCB) qui trouve la tête de Santelli aux 6 m. Le ballon frôle la transversale amiènoise.

73ème : Centre la droite de Van den Kerkhof (SCB) pour Baï. Fofana concède le corner.

74ème : Tir de Kaïboue à l’entrée de la surface. Gurtner se couche pour bloquer le ballon.

83ème : Centre de Robic (SCB) de la droite. Santelli est trop petit pour reprendre le ballon de la tête aux 6 m.

84ème : Tir non cadré de Gelin (ASC) à l’entrée de la surface.

89ème : Coup-franc de la gauche, aux 25 m, de Salles Lamonge (SCB). Magistral coup de tête de Kaïboue aux 6 m mais splendide parade de Gurtner sur sa ligne.

90+4 : Coup-franc pur Salles Lamonge (SCB) aux 35 m, sur la gauche. Guidi repend de la tête. Le ballon passe à quelques cm du poteau gauche de Gurtner.





Ils ont dit

Régis Brouard, entraineur SCB :

« C’est un match agaçant, un résultat agaçant. On fait une 1ère période mauvaise. En 2ème on fait beaucoup de choses. Il a manqué l’essentiel, ce but. On a été dangereux sur coups de pied arrêtés. C’est un résultat frustrant. On doit marquer, on doit le gagner. On n’a pas pu profiter de notre jeu vertical. On n’a pas réussi à plonger suffisamment dans leur dos. On aurait pu aller plus vite devant, on n’a pas réussi. Il aurait fallu plus de justesse dans les 30 derniers mètres. On a mis beaucoup d’énergie. Mon souhait aujourd’hui est de finir dans les 4 premiers. Ce serait une belle récompense pour les joueurs qui le méritent. Il y a 5 matchs pour ça ».



Patrice Descamps, entraineur d’Amiens

« Ce soir c’est un point de courage, d’abnégation. On a vu de belles valeurs. On a bien défendu ensemble. Les joueurs sont récompensés de leurs efforts depuis 3 semaines. C’est un bon point par rapport à notre situation. Un point du courage qui fait du bien au cœur face à une équipe de Bastia pleine d’énergie».