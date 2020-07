Le SCB étrennera son championnat devant les caméras de Canal+

Et pour le coup d’envoi de la saison, prévu le vendredi 21 août, le SCB sera à l’affiche à l’occasion de son déplacement au stade Bauer pour affronter le Red Star. La rencontre sera donc diffusée en direct sur Canal + Sport le lundi 24 aout à 20h45. Un début de saison costaud pour les hommes du président Ferrandi qui le vendredi suivant devront se rendre au complexe de Borgo pour le derby FC Bastia-Borgo – SCB !



Par ailleurs, la Fédération Française de Football a signé un accord avec la société luxembourgeoise Fuchs Sports afin de diffuser tous les matchs des championnats de National 2 et 3 en direct durant les cinq prochaines saisons sur une plateforme dédiée. La société a ainsi prévu d'équiper tous les stades de N2 et de N3 avec un système de caméras capable de filmer les matches de manière automatique, grâce à une technologie d'intelligence artificielle. Les meilleures affiches pourront être retransmises sur le portail numérique de la Fédération, FFFTV. Un club corse est engagé en N2, le GFCA et 4 en N3 : la réserve de l’ACA, le Gallia Lucciana, Furiani/Agliani et l’US Corte.