Le SC Bastia tenu en échec à Annecy (1-1)

A Annecy Parc des Sports, FC Annecy : 1 SC Bastia : 1 (1-0)

Buts pour le FC Annecy : Mizrahi (30e) ; Bean Saada (90e)pour le SC Bastia

Arbitre : M. Benchaban

Avertissements : Maillefaud (55e) au FC Annecy; Guidi (84e) au SC BAstia



FC Annecy

Perez, Ruque, Sans, Chapuis, Maillefraud, Mizrahi puis Wade (68e), Bado, Tamba, Rocchi, Fillon puis El Jahouari (90+3e), Afarella





SC Bastia

Vincensini, Le Cardinal puis Kherbache (72e), Guibert, Guidi, Quemper, Salles-Lamonge puis Da Silva (67e), Vincent, Ducrocq puis Diongue (79e), Ben Saada, Schur, Robic



Troisième match en 7 jours pour le FC Annecy à l'accent corse avec Jean-Jacques Rocchi et Mathieu pourtant c'étaient les locaux qui dès le coup d'envoi mettait la pression sur le camp bastiais avec un long ballon de Chapuis pour Alfaréla qui partait dans le dos de la défense corse mais Vincensini, le portier bastiais, s'interposait !



C'était ensuite au tour de Pérez de s'employer sur un coup-franc de Ben Saada alors qu'un peu plus tard le coup-franc excentré de Rocchi était facilement capté par Vincensini.

Puis le S

Mais c'était le Sporting de Bastia qui faisait montrer la pression, coup sur coup, par l'intermédiaire de Robic puis Guidi mais Sans la première fois puis Perez, de façon spectaculaire, sur la reprise de Guidi après un coup-franc de Ben Saada, écartaient le danger.

Guibert, de la tête, s'y mettait à son tour mais à la demi-heure de jeu le tableau d'affichage affichait toujours 0-0 !



Cela n'allait pourtant pas tarder.

Alors que l'on pensait voir les visiteurs concrétiser leurs occasions c'était le FC Annecy qui trouvait le chemin des filets. Et de quelle façon.

Après un coup-franc pour le FC Annecy, Mizrahi contrôlait de la poitrine et enchaînait par une volée qui finissait petit filet opposé !

Et ça faisait 1 à 0 pour les locaux.

L'orgueil bastiais venait d'en prendre un coup.

Schur, sur un centre de Vincent, obligeait Perez à faire des miracles sur sa reprise de la tête, puis Salles-Lamonge frappait sans contrôler mais ça passait au-dessus.



Le Sporting ne pouvait pas en rester là.

A la reprise, appuyait sur l'accélérateur mais ne parvenait toujours pas à inquiéter véritablement Perez mais au fur et à mesure que la partie avançait c'était surtout le "bleu" de la troisième tenue de Bastia que l'on voyait sur le terrain et qui contraignait les locaux à faire des énormes efforts défensifs pour préserver leur avantage.

Mais Chabert avait beau faire appel à Da Silva, Kherbache et Diongue et le Sporting se montrer menaçant par l'intermédiaire de Robic, qui fauché par Perez aurait peut-être mérité un penalty, la marque n'évoluait pas pour les "bleus".

Pire encore : ils auraient pu encaisser un second but sur cette action de Fillon dont le tir croisé passait juste à côté.

Mais alors que l'on pensait que les carottes étaient cuites pour les Corses Ben Saada faisait admirer la qualité de sa frappe sur ce coup-franc tiré directement plein axe qui sortait une belle épine du pied au SC Bastia.