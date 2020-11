Le SC Bastia s'impose à Avranches (1-2)

A Avranches Stade René Fenouillère, Avranches : 1 SC Bastia : 2 (1-2)

Buts : Busin (20e) porn Avranches, Ben Saada (5e), Guibert (28e



5e minute but de Ben Saada.28e second but -celui de la victoire - de Guibert.

Ils ont fait vite et bien les joueurs de Chabert ce vendredi soir sur le stade Fenouillère pour écarter de leur chemin l'US Avranches prétendante au haut du tableau.

Pourtant les Bastiais étaient privés de nombreux titulaires mais la performance était au rendez-vous, preuve de la qualité de l'effectif bastiais que rien ne semble vouloir arrêter sur le chemin de la reconquête de l'élite du football national.





Ce sont les Corses qui, en effet, ont entamé ce choc par le bon bout. Alliant à cette volonté d'aller de l'avant la réussite.

Comme sur ce ballon qui traînait à l’entrée de la surface locale. Ben Saada, inspiré, lobait Cognard, trop avancé, d’un bel enroulé du gauche.

Et ça faisait 1à 0 pour les Bastiais qui supérieurs physiquement et dans le jeu, faisaient souffrir les locaux.

Certes Busin parvenait à égaliser un quart d'heure plus tard, mais les espoirs d'Avranches ont été de courte durée, même si durant une courte période le Sporting a souffert à son tour.





Mais la patte de Ben Saada conjugué à la reprise croisée de la tête de Guibert, permettaient aux les bleus qui évoluaient en... rouge de reprendre la direction des opérations et de conserver jusqu'au coup de sifflet final cet avantage même si les visiteurs doivent une fière chandelle à leur gardien qui repoussait sur le poteau une tentative locale et que l'US Avranches s'est vu refuser un but en fin de match pour un hors-jeu,à un moment où les Corses évoluaient à 10 après l'exclusion de Moretti.

Bonne affaire donc pour le Sporting qui consolide sa première place et peut de la sorte entrevoir son avenir avec une relative sérénité.