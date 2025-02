Le SC Bastia réduit à 10 à la pause, partage les points à Clermont (1-1)

Stade Gabriel-Montpied, Clermont Foot : 1 SC Bastia : 1 (0-1)

Buts pour Clermont Foot : Douane (70e), pour Bastia : Ducrocq (22e, sp).

Arbitre : M. Rosier

Avertissements à Clermont Foot : Diallo (25e), Koré (40e), Konaté (63e), Gastien (85e); à Bastia : Janneh (43e, 45e+5).

Exclusion à Bastia : Janneh (45e+5)

Clermont Foot

Guivarch - Konaté, Koré, Salmier, Diallo - Keita, Gastien, Armougom - Keita - Bassouamina, Diedhiou.

Remplaçants : N'Diaye (g.), Kena Kabeya, Diagouraga, Ackra, Inchaud, Douane, Baaloudj.





SC Bastia

Placide - Meynadier, Akueson, Roncaglia, Ariss - Ducrocq, Oulai puis Guevara, Janneh - Cissé, Sebas puis Vincent, Boutrah puis Guidi



Un but d'avance, mais un joueur en moins à la pause : le SC Bastia qui avait parfaitement sa barque durant la première période a, regagné les vestiaires avec beaucoup d'amertume tant il avait été maître du jeu sur la pelouse de Gabriel-Montpied où les locaux avaient entamé les débats à 100 à l'heure. Mais, hormis cette fulgurante remontée du ballon de Konaté menée sur

une bonne vingtaine de mètres, les locaux n'ont guère été à la hauteur des espérances de leur public qui se demande encore pourquoi après être rentré dans la surface bastiaise, avoir éliminé deux défenseurs il n'a pas pris sa chance comme tout le stade s'y attendait.

Une première occasion inexplicablement ratée.

Dans le camp opposé, Boutrah ne s'est pas posé ce genre de question. Servi sur le côté gauche, il a déposé Konaté et s'est infiltré dans la surface, Salmier, dépassé, était contraint à la faute : l'obstruction était sanctionnée par M. Rosier qui désignait sans hésiter le point de penalty. Ducrocq le tirait à la perfection qui prenait Guivarch à contre-pied.

C'était mérité pour Bastia qui bien organisé, solide en défense et tonitruant lorsqu'il partait de l'avant, empêchait Clermont Foot de s'exprimer.

Tout semblait aller bien dans le meilleur des mondes pour les Bastiais jusqu'à la 45e minute et le second carton jaune infligé à Janney pour cette nouvelle faute.

Bastia devant, mais réduit à 10 : on avait hâte de voir ce que serait la seconde période.



Clermont, comme bien l'on pense, a tenté de forcé la cadence et si les débats ont été logiquement dominés par les Auvergnats qui n'ont pas sur profiter de leurs opportunités, à l'heure de jeu c'est le SC Bastia qui a, encore, mis la plus belle occasion à son actif sur ce corner de Ariss quand Meynadier seul au second poteau reprenait du pied droit sans pour autant réussir à cadrer.

Cette nouvelle grosse frayeur n'a pas empêché les Auvergnats de poursuivre leur objectif qui, on. le sait, était d'interrompre cette série négative.

Et à force de tenter, ils ont fini par réussir dans leur entreprise.

À la 70e minute, en effet, le Clermont Foot a fini par égaliser par Douane qui, à 10 mètres du but, ne s'est posé aucune question en expédiant un missile dans la lucarne gauche de Placide, qui n'a rien pu faire.



Dès lors Clermont a redoublé d'efforts pour tenter de remporter les trois points de la victoire. De son côté Bastia, en remplaçant Oulai par Guevara, Sebas par Vincent, puis Boutrah par Guidi escomptait bien conserver ce résultat.



Finalement on en allait en rester là.

Un bon point que le Sporting aurait pu bonifier, un point et pas plus pour des Auvergnats qui ont bien des soucis à se faire dans ce championnat de Ligue 2BKT