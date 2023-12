Le SC Bastia prépare sa seconde partie de championnat.

Pour cette reprise l’entraineur Régis Brouard était privé de quelques titulaires pour des raisons diverses : Dylan Tavares et Facinet Conte en sélections nationales du Cap Vert et de la Guinée pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février, Dumè Guidi et Julien Maggiotti, eux, en rééducation. Outre les entrainements au centre Jules Filippi de l’Igesa, le club a programmé un stage à Porto Vecchio, du 3 au 5 janvier, et des matchs amicaux contre l'AS Furiani-Agliani, le 4 janvier et Monaco, le 6 janvier sur le rocher.

Côté Mercato, il débutera lundi et on peut s’attendre à quelques changements notables au sein du groupe. Des départs sont probables, des joueurs guère utilisés par le coach Régis Brouard, et 2 ou 3 arrivées notamment dans le secteur offensif et défensif. La cellule de recrutement y travaille et on en saura plus dans les premiers jours de 2024.