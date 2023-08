Le SC Bastia à la relance face à Troyes

Fabri - Lunardi

Drame - Bohnert - Roncaglia - Tavares -Mbaye - Van Den Kerkhof

Ducrocq - Vincent - Lienard - Janneh - Loubatieres

- Alfarela - Santelli - Maggiotti - Djoco - Bianchini - Conte

Suspendu : Placide

Blessé : Boucher

« Cette défaite à Amiens nous a fait mal », explique l’entraîneur Régis Brouard. « On a vraiment mal accepté ce qui s’est passé. On a eu de la frustration, mais on est vite passé à autre chose. Contre Troyes on doit réagir. J’ai tiré des enseignements de ce match où on a été pauvres sur l’aspect technique, il y a eu beaucoup de déchets. Mais en 2mi-temps il y a eu des choses intéressantes ».Adversaire du jour du SCB, 10avec 4 points, l’ESTAC 6avec 5 points, invaincu. « C’est une équipe jeune. Le club a changé sa politique et mise sur les jeunes. Sur ce que j’ai vu c’est une équipe qui va vite devant. Elle concède des occasions à l’adversaire, mais s’en crée aussi. C’est une équipe dangereuse. » avertit le coach.Dépité lui aussi après la défaite d’Amiens, le milieu de terrain Julien Maggiotti a soif de revanche. « On veut repartir de l’avant. Il faut prendre les points à domicile. En face de nous on aura une équipe joueuse. Il faudra mettre de l’impact ».Le groupe bastiais de 19 joueurs