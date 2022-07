Le PETR du Pays de l'Ornano-Sartenais-Valinco-Taravo, la com'com de l’Alta Rocca et l'ARS s’engagent en faveur d’une offre de soins de proximité

Depuis ce vendredi 29 juillet, l’Agence régionale de la santé de Corse, le PETR du Pays de l'Ornano-Sartenais-Valinco-Taravo et la communauté de communes de l’Alta Rocca s’investissent donc, via ce CLS, pour améliorer la prévention et l’accès à la santé pour tous les habitants du territoire. À travers cette signature, les différents partenaires se sont engagés en faveur du Contrat local de santé (CLS) qui permet de mobiliser et fédérer les acteurs locaux autour d’objectifs communs.



Depuis le lancement de la démarche différentes étapes se sont succédées jusqu'à la rédaction d’un plan d’action qui permette le développement d’une offre de santé plus cohérente, lisible et accessible à tous afin de réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Pour ce faire, au regard des enjeux de chacun des territoires en matière de santé, les signataires ont élaboré des plans d’actions communs articulés autour d’orientations stratégiques, comme par exemple l’amélioration du parcours de soins en milieu rural, la promotion de la santé des personnes âgées, la lutte contre les violences intrafamiliales, la construction de programmes de prévention et de promotion de la santé, ou encore la promotion de la santé mentale et de la santé environnementale.



Outre l’ARS, le PETR et la CCAR, les Contrats locaux de santé sont cosignés par des partenaires : la Collectivité de Corse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud, la Mutualité Sociale Agricole et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS).