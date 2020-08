Le HJIR devient Club Omnisports de L'Ile-Rousse

Le C.O.I.R compte 5 sections sportives.

La section handball : à partir de 6 ans

La section futsal, de 6 à 11 ans

La section basketball, à partir de 14 ans

La section tennis de table à partir de 10 ans

Et enfin une section danse : à partir de 10 ans

Tous les enseignements sont dispensés par des éducateurs et professeurs formés et diplômés.



Des journées portes ouvertes auront lieu les mercredis 5 et 10 septembre de 14 heures à 18h30 afin que les personnes qui le souhaitent puissent venir découvrir les activités qui seront proposées de manière hebdomadaire durant toute l’année scolaire : le handball, le futsal, le basket-ball et le tennis de table.

Concernant la section danse, des stages seront mis en place régulièrement le week-end.



Infos plus

Pour rester informés de toutes les actualités du club, retrouvez le C.O.I.R

surInstagram @omnisportsilerousse

et sur Facebook : Club Omnisports Ile Rousse

Contact: omnisports.ile.rousse@gmail.com

Téléphone: 06-12-76-01-08/06-46-56-57-56