Le Groupe Amparà Méditerranée organise la deuxième édition de son Salon de la Formation continue

La deuxième édition du Salon de la Formation continue, organisé par le Groupe Amparà Méditerranée, se déroulera ce lundi 13 janvier à Ajaccio. Initié en 2023 par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA), ce salon est maintenant organisé par le Groupe Amparà Méditerranée, une association créée après l’union de la CCI et de la CMA pour “trouver de nouvelles stratégies dans le paysage de la formation”, comme le précise la CCI dans un communiqué.



La CCI explique que “le système du financement de la formation professionnelle connaît actuellement une réflexion sur son devenir et la recherche d’économies budgétaires qui auront un impact massif sur les entreprises, les salariés et les demandeurs d’emplois”. Ce salon a donc pour objectif “d'informer et proposer une offre adaptée sur la Région Corse aux entreprises, salariés, demandeurs d’emplois et particuliers”.