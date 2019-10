Le GFCA vers un nouveau départ

Le club ajaccien repartira, ce samedi, à Narbonne, pour une vingt-quatrième campagne consécutive dans le monde professionnel. Vingt et une en Ligue A et trois en Ligue B. Un record pour le GFCA qui, ces dernières années, s’est bâti une solide réputation au niveau national. Avec, à la clé, la bagatelle de cinq demies finales du championnat de France et deux quarts de finale de la CEV (pendant de l’Europa League chez les footballeurs). Pour autant, et en raison de plusieurs paramètres, sportifs (groupe à reconstruire à 80%) et extra-sportifs (budget revu à la baisse), mais aussi avec la volonté de travailler en profondeur pour pérenniser le club, les dirigeants ont souhaité repartir sur de nouvelles bases. Et à quatre jours d’un premier rendez-vous en Ligue A, c’est un peu de tous ces paramètres, qu’il a été question à l’occasion d’une conférence de presse qui a eu lieu ce mercredi au restaurant A Casetta, route de Cuttuli. En présence de partenaires institutionnels (Antoine Maestrali représentait la Ville d’Ajaccio et Jean Biancucci, la Collectivité de Corse), de partenaires privés, de dirigeants et de la plupart des joueurs chargés d’écrire une nouvelle page de la « petite histoire devenue grande… », les contours de la saison ont été abordés et les nouveaux maillots présentés.



Objectif maintien

Sur un plan sportif, seuls les deux centraux Bruckert et Radic, feront le lien entre hier et aujourd’hui avec Castard, qui intègre le staff technique. Pour le reste, neuf joueurs arrivent. Le Gaz mise sur la jeunesse avec Paolo Aria (18 ans, formé au Gaz, pôle espoir Cannes), Gilles Lomba (22 ans, Cannes) et Maxime Roatta (20 ans, France Avenir) et Clément Moracchini (19 ans), un insulaire de retour dans l’île. Côté expérimenté, le groupe va s’articuler autour de l’Autrichien Philipp Kroiss au poste de Libero, du Tunisien Wassim Ben Tara, transfuge de Chaumont en pointu, du passeur Chinois Li Rumning (blessé et remplacé par Yan Jaumel, un ancien de la maison, en joker médical) du Serbe Aleksandar Milivojevic, tous internationaux et du Français Axel Truhtchev en réceptionneurs-attaquants. « On a fait le pari de miser sur beaucoup de jeunes, assure Fred Ferrandez, le coach « rouge et bleu », certains pourraient faire parler d’eux cette saison. Le potentiel physique et technique de ce groupe me paraît intéressant sur ce que j’ai pu voir depuis la reprise même s’il est vrai que nous avons connu des difficultés avec des blessures qui ont perturbé la préparation. C’est un nouveau départ pour le club, marqué par un gros challenge, celui de la création d’un centre de formation et d’une équipe réserve engagée en NIII. Nous misons, ainsi, sur le long terme… »

Avec un budget amoindri (il passe d’ 1,5 Million d’euros à un peu plus d’1), le GFCA verra sans doute ses ambitions sportives à la baisse. « Une équipe, certes, moins compétitive que par le passé, précise Antoine Exiga, mais qui partage toujours les mêmes valeurs et qui restera, quoiqu’il en soit, ambitieuse. Nous comptons sur le staff technique pour le faire performer le plus vite possible. »

Le GFCA mise, officiellement, sur le maintien. Mais gageons que ce club, qui nous a réservé tant de belles surprises ces dernières années, nous en réserve de nouveau. Premiers rendez-vous en tout cas, ce samedi à Narbonne pour les trois coups du championnat et mardi face à Tourcoing au Palatinu…