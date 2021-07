Le Festival de Cannes déroule le tapis rouge aux corses

Beaucoup avait du mal à y croire. La 74e édition du Festival de Cannes, annulée en 2020 pour cause de pandémie, aura bien lieu cette année. Cette manifestation qui se déroule habituellement en mai a pris ses quartiers d’été et se tiendra du 6 au 17 juillet.



5 – Cannes a été annulé à cinq reprises : en 1939, en raison de la Seconde Guerre mondiale, en 1948 et en 1950, pour des raisons économiques, en 1968 (interrompu) et en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19.



12 – Comme le nombre de jours pour cette première édition « post-covid ». Soit la durée habituelle de la manifestation qui, depuis trois ans, se clôture un samedi et non plus un dimanche. Cannes 2021 se tient du 6 au 17 juillet.



Plus de 150 – comme le nombre de longs métrages toutes compétitions confondues : en officiel, Cannes Premières, Un certain regard, Séances de minuit, La Quinzaine des réalisateurs, La semaine de la critique, etc. Un chiffre beaucoup plus important que les autres années, une édition XXL censée compenser l’annulation de 2020 et soutenir le 7e art fortement impacté par la crise sanitaire.



24 – Comme le nombre de films en compétition. Lors de sa première édition, en 1946, le festival en avait présenté le double. C’est également le nombre de marches à monter pour accéder au Palais des Festivals et le montant de la participation en euros demandée pour la première fois cette année à chaque festivalier. 24€ pour la protection de l'environnement et compenser les émissions de CO 2 . Des festivaliers également incités à venir avec leur gourde pour éviter les bouteilles en plastique.



20 000 000 – en euro, le budget moyen du Festival. Financé à moitié par l'État et les collectivités locales (Ville de Cannes, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil général des Alpes Maritimes) et à moitié par des sponsors privés.



4 – Comme le nombre de réalisatrices en compétition cette année - Trois françaises – Mia Hansen-Love, Catherine Corsini et Julia Ducournau – et une Hongroise, Ildiko Enyedi. Si l’une d’entre elle soulève le trophée, elle sera seulement la 2e en 74 ans a remporté la récompense suprême. Jane Campion avait obtenu la Palme d'or en 1993 pour La Leçon de piano.



5 – Comme le nombre de films « corses » présents cette année. Dans la section ACID, Pascal Tagnati défendra son premier long métrage comme réalisateur, I Comete. Tourné à Tolla, ce portrait saisissant d’une jeunesse corse, un été au village, a déjà été récompensé dans de nombreux festivals (au Pérou, à Rotterdam et à Belfort). À la quinzaine des réalisateurs, Mon Légionnaire fera la clôture. Ce film de Rachel Lang avec Jean Michelangeli (Une Vie Violente) avait été tourné dans la région de Saint Florent en 2019. On retrouve également au casting le balanin de cœur, Louis Garrel, et la jeune actrice lituanienne Ina Marija Bartaité, tragiquement disparue cet hiver. À noter que ces deux films ont été soutenus par La Collectivité de Corse et accompagnés par Corsica Pôle Tournage. C'est également à la Quinzaine que sera présenté Retour à Reims de Jean-Gabriel Périot, un documentaire produit par Marie-Ange Luciani. Son amie, la réalisatrice Catherine Corsini est en compétition officielle pour son nouveau film La Fracture, avec Marina Foïs, Pio Marmaï et Valeria Bruni-Tedeschi. Enfin, en séance de minuit, Jean-Christophe Meurice présentera Oranges Sanguines. Le réalisateur de Apnée, tourné en Corse en 2015, a été fidèle à plusieurs techniciens insulaires dont le bastiais Hervé Redoules comme chef décorateur. A noter qu’Orange Sanguine et I Comete ont le même chef opérateur, Javier Ruiz-Gomez. Un logement à partager pour les deux équipes !



* Source Le Figaro