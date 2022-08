Le FCBB piégé à domicile par Orléans (0-2)

Difficile était l’entame du match pour les protégés du président Emmanuelli qui dès la 3ème minute se faisaient peur suite à une balle perdue par un défenseur. Barbet faisait le boulot et se détendait bien pour sortir le ballon qui prenait la direction de ses filets. Le 1er quart d’heure était ainsi difficile face à des Orléanais qui accumulaient les corners.

Malgré un beau coup-franc à la 40ème bien sorti par le gardien Viot, les joueurs d’Alex Torres ne parvenaient pas à prendre la mesure des visiteurs qui ouvraient la marque dans les arrêts de jeu de cette 1ère période par Mambo sur un coup-franc excentré côté droit de Berthier (45+2).

C’était le score à la pause

La deuxième période débutait sur un 2ème carton jaune pour l’Orléanais Camara (51 e ) qui quittait donc prématurément ses coéquipiers. Malgré la supériorité numérique, les locaux ne parvenaient toujours pas inquiéter les visiteurs. Ils se créaient toutefois une énorme occasion à la 66 e par Lakhamy qui récupérait un ballon dans la surface adverse mais sur sa frappe puissante, le gardien Viot réalisait une parade de grande classe. Et c’est une nouvelle fois les visiteurs qui allaient scorer.

A la 66ème, grosse faute d’Escartin sur Fortuné dans la surface, l’arbitre n’hésitait pas et désignait le point de pénalty. Celui-ci était transformé par Berthier qui prenait Barbet à contrepied. 2-0 à la 70ème

Les visiteurs auraient même pu ajouter un 3ème but à la 75ème sans le poteau qui sauvait Barbet.

Le score en restera là. Revers pour les Borgais après un début de championnat pourtant intéressant.



Feuille de match

3ème journée de N1

FC Borgo 0 – 2 US Orléans Loiret Foot ( 0 - 1 )

Complexe sportif de Borgo

Beau temps

Pelouse synthétique en bon état

Environ 300 spectateurs

Arbitre centre : Michael Leleu

Arbitre assistant 1 : Vianney Rozand

Arbitre assistant 2 : Brice Brossette

Buts :

Mambo (45+2)

Berthier (70eme sp) pour Orléans





Avertissements

Duku (35ème) – Escartin (68ème) pour FCBB

Camara (40ème et 51ème) - Mambo (46ème) - Goujon (65ème) pour Orléans



Exclusion : Camara (51ème)



FCB :Barbet – Benoit – Escartin – Hemans (Tattevin 54ème) – Doumbia (Goret 63ème) (c) – Genty (Lakhamy 54ème)– Chevreuil – Duku – Ley (Vittori 84ème) – Chaminade – Zahibo.

Entr. : A. Torres



USO : Viot – Eumbi – Muzaumoja – Fortune (Gassama 90ème) - Saint Ruf (c) – Goujon – Allée – Berthier (Bretelle 85ème) – Akfa – Lepaul (Dabasse 69ème) – Camara.

Entr. : X. Collin