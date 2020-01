Le FC Bastia-Borgo tient le choc à Concarneau

Stade Guy-Piriou, US Concarneau : FC Bastia-Borgo : (0-0)

Concarneau a sans doute dominé les débats et si Bernauer et Elaz ont été les premiers à se mettre en action Odzoumo pour les visiteurs ne manquait de venir poser des problèmes aux locaux Abdelmoula était averti pour un tacle non maîtrisé sur le joueur du FCBB.

Mais Concarneau persistait et signait.

Elaz percutait côté gauche avant de repiquer dans l'axe. Il était fauché et bénéficiait d'un coup-franc à la limite de la surface qui ne donnait rien.

Odzoumo pour les Corses n'étaient pas en reste.

Il récupérait le ballon aux 20 mètres et se présentait face à Basilio mais son tir ne trouvait pas le cadre



Bernauer, Tuta, Abdelmoula prenaient, par la suite eux aussi leur chance mais le score n'évoluait pas

Sinquin et Elaz n'étaient pas plus heureux mais la meilleure occasion pour Concarneau survenait à la 83e minute quand Jannez, dans l'angle des 6 mètres bastiais, tentait sa chance du pied droit. Sa frappe se transformait en centre pour Benali qui se jetait et touchait le ballon que tout le stade Piriou voyait au fond des filets, mais il n'en était rien.

Et les deux équipes regagnaient le vestiaire dos à dos (0-0)