Le FC Bastia-Borgo ramène un point d'Annecy (1-1)

A Annecy, Stade des Fins, FC Annecy : 1 FC Bastia-Borgo : 1 (1-0)

Buts pour le FC Annecy : Gunes (7e), pour le FC Bastia-Borgo : Durbant (50e)





FC Annecy

Mocio – Ruque, Goncalves, Chapuis, Garby – Gunes puis Alfaréla (60e), Pinto-Borges, Fillon, Rocchi (cap) s Bensaber (77e)– Poulain puis Sylla (66e), Spano

Remplaçants : Pérez (g), Tamba





Bastia-Borgo

Escales – Hamdi, Buon, Barbet, Doumbia, Umbdenstock puis Marmot (69e), Cropanese (cap), Giacomini puis Paye (76e), Magassouba, Durbant, Raoul

Remplaçants : Guérin (g), Lajugie, Grimaldi



Le FC Annecy qui retrouvait le championnat après 4 semaines d'arrêt forcé espérait inaugurer de la meilleure façon son retour au stade des Fins, enfin homologué par la FFF.

De fait les rouges du "Fécé" n'ont pas été longs à tenter de se mettre sur la voie du succès.

On jouait seulement depuis moins de 7 minutes quand Mehmet Gunes, qui disputait son premier match à ce niveau, se trouvait à point nommé au second poteau pour reprendre victorieusement de la tête un centre d'un certain... Jean-Jacques Rocchi !



On pouvait dès lors craindre le pire pour les visiteurs d'autant qu'après un beau coup-franc de Cropanese, Jean-Jacques Rocchi, encore lui, se multipliait pour offrir des occasions de but à ses partenaires hauts-savoyards.

Mais avant la pause c'était le FC Bastia-Borgo qui se créait la meilleure occasion par l'intermédiaire de Raoul qui contraignait Mocio à un bel arrêt après un ballon dévié de la tête par Buon.





A la reprise après les deux poings remarqués de Escales sur la tentative de Spano, le FC Bastia-Borgo revenait à la hauteur de son adversaire par l'incontournable Durbant qui plaçait une tête plongeant victorieuse après un corner venu de la gauche et dévié de la tête par Raoul !



En fin de match Annecy comme Bastia-Borgo ont eu la possibilité de l'emporter mais la marque en restait là.

Un bon point pour les Corses, un demi-déception pour les locaux qui n'avaient plus joué depuis le 14 octobre.