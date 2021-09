Le FC Bastia-Borgo partage les points à Chambly (2-2)

(Cp) le Vendredi 17 Septembre 2021 à 20:55

Mené à la marque dès le premier quart d'heure de la partie le FC Bastia-Borgo a parfaitement réagi après la pause. Il a égalisé puis pris l'avantage à la faveur d'un but de Raspentino et un second de Cropanese. Mais alors que les visiteurs semblaient s'acheminer vers leur premier succès de la saison, face à son adversaire de Chambly réduit à 10 après la 81 e minute de jeu, ils se sont laissés rejoindre par les Picards en toute fin de partie. Score final : 2-2