Le FC Bastia-Borgo encore battu à Nancy

Stade Marcel-Picot, AS Nancy-Lorraine : 1 FC Bastia-Borgo : 0 (0-0)

7 449 spectateurs

But pour l'AS Nancy-Lorraine : Nangis (62e) sur penalty

Arbitre : Gabriel Henry

Avertissements : Escartin (23e), Zahibo (79e) au FC Bastia-Borgo



AS Nancy-Lorraine

Sourzac - Etcheverria, Mendy, Pellegrini, Bussmann (cap.) - N'Doye, El Aynaoui - Nangis, L. Cissé puis Giacomini (67e), Sakho puis Cropanese (46e), Robinet





FC Bastia-Borgo

Barbet, Romany, Escartin, Doumbia (cap.), Duku puis Vittori (85e), Benoît, Kerkour, Ley puis Genty (67e), Kote puis Goret (85e), Zahibo, Tattevin puis Hemans (74e)



Le FC Bastia-Borgo, tout comme l'AS Nancy-Lorraine ont eu leurs temps forts au cours de la première période mais si Nancy s'est procuré les actions les plus nettes Bastia-Borgo n'a pas manqué de faire la preuve qu'il pouvait surprendre lui aussi son adversaire.

Mais à la pause, rien n'avait été marqué entre l'équipe lorraine de Albert Cartier, qui a été également l'entraîneur du FC Bastia-Borgo, où un certain… Cropanese faisait son apparition à la pause avec le brassard de capitaine, et l'équipe corse !



Un Cropanese à deux doigts de faire basculer la rencontre quand à la 53e minute il reprenait de la tête un centre de Bussmann, sa reprise était freinée par un défenseur corse puis annihilée par l'intervention du gardien Barbet, déjà auteur, d'interventions décisives lors de la première période.

A partir de ce moment les locaux, avec l'appui de leur public conséquent, faisaient monter la pression sur l'adversaire et cela s'avérait payant puisque à l'heure de jeu obtenait un penalty : Barbet se détendait du bon côté mais le tir de Nangis faisait mouche (62e).



C'était suffisant pour l'AS Nancy-Lorraine qui signait, ainsi, un second succès consécutif.

Pour le FC Bastia-Borgo c'était un quatrième revers de rang...