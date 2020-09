Le, FC Bastia-Borgo efficace à Avranches

(Cp) le Vendredi 11 Septembre 2020 à 21:45

Avec deux victoires en trois rencontres, l’US Avranches espèrait confirmer son bon début de saison face à un adversaire corse en difficulté. Les Normands 6e au classement avant la rencontre escomptaient encore aller de l'avant alors que Bastia-Borgo (16e) ne comptait toujours aucune victoire (2 nuls, une défaite) et pas le moindre but marqué depuis le début de la saison.

Ce vendredi soir le FC Bastia-Borgo de Jean-André Ottaviani a fait d'une pierre deux coups.

Il a marqué non pas un mais deux buts (Giacomini et Darbant) et obtenu sa première victoire à l'extérieur.

Plus d'infos à venir

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales