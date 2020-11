Le FC Bastia-Borgo cède à Cholet (3-1)

Stade omnisports de Cholet, SO Cholet : 3 bat Bastia-Borgo ; 1 (1-1)

Buts pour Cholet : Maggiotti (12′) ; Sambu (81′), Konaté (84′)

But pour Bastia-Borgo : Isidor (38′ sp)

Exclusion : Bastia-Borgo : Buon (50′)



SO Cholet

Mandréa – Sambu, Baldé, Mboumbouni, Seydi – Mexique (cap.), Dembi, Maggiotti – Elaz Mbuyamba 88′), N’Chobi, Fofana. Entraîneur ; Stéphane Rossi.

Bastia-Borgo

pEscales – Umbdenstock, Buon, Hamdi, Cropanese – Magassouba (Lajugie 59′), Diarrassouba, Grimaldi (cap.) (Giacomini 75′) – Isidor, Paye (Traoré 57′), Durbant. Entraîneur : Jean-André Ottaviani.



En match de mise à jour de son championnat de N1, le FC Bastia-Borgo se déplaçait ce mardi soir à Cholet, équipe entrainée par l’ancien entraîneur du CAB et du SCB, Stéphane Rossi.

Les joueurs du président Emmanuelli se sont inclinés face à l’un des favoris du groupe 3 buts à 1. C'est l’ancien joueur du Gallia Lucciana Julien Maggiotti, recruté par Stéphane Rossi, qui avait ouvert le score à la 11ème minute. Isidor égalisait pour les Corses, sur penalty, à la 33ème minute.





Alors qu’ils pensaient tenir le match nul, les joueurs de Jean-André Ottaviani, réduits à 10 à la 55ème minute après l’expulsion du défenseur Hamdi, perdaient pieds dans les dernières minutes sur des réalisations de Sambu (81ème) et Konaté (84ème).

Au classement, le FCBB est désormais neuvième. Vendredi soir il accueillera Concarneau