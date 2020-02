Le Coronavirus inquiète la Corse

Maria Bettina Colonna le Dimanche 23 Février 2020 à 14:19

L'inquiétude monte en Italie, premier pays européen à avoir enregistré deux décès par Coronavirus. Le nombre de personnes contaminées a atteint ce dimanche midi 132 cas, selon le bilan du chef de la Protection civile, Angelo Borrelli.



Déjà, samedi, le gouvernement italien avait annoncé l'isolement pour environ deux semaines d'une dizaine de villes moyennes du nord du pays.

Ce dimanche les autorité ont annoncé l'annulation de plusieurs matchs de foot de Ligue 1 et du Carnaval de Venise qui attire plusieurs centaines de milliers de personnes.

Des nombreuses universités ont fermé ainsi que les écoles de du Piemont, Lombardie et Vénétie. D’autres régions pourriraient aussi fermer les établissements scolaires pour essayer réduire les possibilités de contamination.



En Corse, comme dans le reste d’Europe, on s’inquiète en effet l'Organisation mondiale de la santé affirme qu’il

est toujours difficile d’enrayer la propagation du virus en Italie où les autorités sanitaires n'ont pas identifié la personne à l'origine de la contamination.



Comment réagissent les internautes corses ?



