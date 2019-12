Le Collectif Patriotti reçu à l'Assemblée nationale par le groupe "Territoire et Libertés"

"Le président du groupe, Philippe Vigier, Sylvia Pinel, et les trois députés nationalistes corses ont reçu les représentants du collectif Patriotti dans une salle de l’Assemblée nationale française.

Au cours de la rencontre, les anciens prisonniers politiques ont expliqué pourquoi un tel collectif avait été créé et les revendications qui étaient portées.

L’inscription des anciens prisonniers politiques sur les fichiers FIJAIT, FINIADA et FNAEG a été au centre des débats. La deuxième partie de la rencontre a porté sur les amendes exorbitantes infligées aux anciens prisonniers, ainsi que sur la répression actuellement en cours en Corse contre les nationalistes.





Les députés ont été surpris des pratiques de leur propre justice et ont semblés très attentifs au sort qui est réservé aux anciens prisonniers.

Le président du groupe, le député Vigier a demandé aux responsables de Patriotti de lui faire parvenir une note de synthèse sur la situation exacte et s’est engagé à saisir rapidement le garde des sceaux pour tenter de mettre fin à l’injustice des militants nationalistes inscrits sur le fichier FIJAIT. Le groupe va également réfléchir à la manière d’intervenir pour mettre fin aux amendes et aux pressions financières."





Enfin le collectif a rappelé aux députés son attachement intangible à la mise en place d’une véritable solution politique.

Le collectif Patriotti suivra avec attention les suites de cette rencontre dans un lieu hautement symbolique et ne manquera pas de communiquer aux médias sur les prochaines étapes de la démarche."