Le CRAB XV Lumio-Balagne s'offre le leader Vitrolles

Le CRAB XV Lumio- Balagne recevait ce samedi après-midi sur le stade municipal de Lumio le leader de la poule Vitrolles.

Bien décidés à vaincre en terre corse, les visiteurs imposaient d'entrée de jeu un gros rythme auquel les Balanins faisaient face avec beaucoup de rigueur et d'envie. A force de pression et de volonté le travail des Corses finissait par payer au point d'inverser la tendance et ce à la grande satisfaction du nouvel entraîneur, Lucas Martinez-Perez. Une pression défensive en ligne positive qui permettait de voir à la 12ème minute les deux équipes à égalité au tableau d'affichage 13 à 13 !

Les compteurs remis à zéro, Jean-Gabriel Mariani, le 10 habituel du CRAB XV , a su orchestrer les attaques et mettre sur orbite des garçons comme Guillaume Cordoliani qui trouvait P.-F. Simeoni et Toréa Pâtissier pour passer la ligne après des percées destructrices.

En seconde mi temps la pluie qui s'invitait refroidissait les velléités offensives du CRAB XV qui laissait Vitrolles revenir au score à 25 à 16.

Sentant le danger, les Balanins remettaient le bleu de chauffe pour finalement l'emporter au terme d'un match âprement disputé sur le score de 31 à 16.





Ils ont dit

Jean Simon Savelli, président de la ligue Corse de rugby

" J'ai assisté à une belle rencontre entre deux équipes qui voulaient la victoire. Celle-ci est revenue à cette belle équipe du CRAB XV qui en voulait sans doute plus.

Je profite de l'occasion pour remercier une nouvelle fois ceux qui ont financé ce beau stade municipal de Lumiu: la Collectivité de Corse, l'État, la Fédération Française de Rugby et la Commune de Lumiu. Leurs aides ont permit de bâtir ce remarquable outil qui, comme vous avez pu le voir aujourd'hui est adapté à tous les temps et ce grâce au terrain synthétique world rugby". Le manager général



Lisandru Mariani et la présidente exécutive Agnès Destailleur

"Nous adressons toutes nos félicitations à tous les acteurs de ce match et aux dirigeants du CRABB XV avec aussi une mention spéciale à l'arbitre Fédéral , Damien Darbouset".

